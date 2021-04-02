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02.04.2021 09:10
Рубрика: Происшествия

В Туве стоматолога обвинили в гибели малолетней пациентки

Текст: Алексей Бондарев

Следственный комитет по Республике Тыва предъявил обвинение стоматологу из города Ак-Довурак, после приема у которого скончалась пятилетняя девочка.

Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
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Как уточнили в следствии, врач поставил пациентке "Лидокаин", после чего у девочки начались судороги. Она была госпитализирована, однако реаниматологи не смогли ее спасти.

Как установили следователи, анестетик купили родители девочки по указанию врача. Что уже является грубым нарушением, поскольку существует прямой запрет использовать препараты, предоставленные пациентами.

Кроме того, этот препарат нельзя использовать детям. Не была сделана и предварительная проба.

"В настоящее время врач задержан, ему предъявлено обвинение, следователем в суд направлены материалы для решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы", - говорят в СК.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Тыва

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