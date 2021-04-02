На юбилей Северных конвоев в Архангельск приглашены гости из других стран

Новости

Суд оправдал Бари Алибасова по делу о драке 18:45
Утверждены особенности итоговой аттестации школьников в 2021 году 18:18
Лео Бокерия высоко оценил действия хирургов Благовещенска 18:05
Чиновника Минпромторга Павла Серватинского отправили на два месяца в СИЗО 17:58
В Киеве мужчина выстрелил в охранника магазина, попросившего надеть маску 17:33
На космическую конференцию в Петербург пригласили Илона Маска 17:23
В Каире готовятся к торжественному "параду мумий" 17:17
В Турции стали делать "вакцинные туры" в Россию для тех, кто не хочет ждать 17:10
Главный нефролог Петербурга арестован за убийство жены 17:07
Пожар на Садовом кольце ликвидирован 16:56
Новые правила должны ускорить принятие решений по проблемным домам 16:46
Оверчук: Объединение потенциалов РФ и Беларуси повысит благосостояние граждан 16:43
Следствие просит арестовать чиновника Минпромторга Серватинского 16:22
Boris Brejcha презентовал новый трек Spicy на "Шоу с Черным Перцем" 16:20
Житель Ногинска арестован за попытку организации заказного убийства 16:17
Суд отказал в УДО осужденному за взрыв газа в Архангельске с 58 погибшими 16:16
В центре Москвы горит бизнес-центр 16:02
Apple не удалось убедить суд, что ТВ-приставки можно ввозить как рации 15:55
В Петербурге запретили новые ссылки с аниме "Тетрадь смерти" 15:51
Премьеру новой "Обители зла" перенесли 15:44
В Генштабе Беларуси заявили о пересмотре военной доктрины Союзного государства 15:39
Уволены работники суда, вносившие в судебные решения оскорбительные надписи 15:14
Путин и Пашинян встретятся в Москве 7 апреля 15:02
Большунов не выступит в гонке на 50 км на чемпионате России 14:57
Супруга президента Байдена разыграла пассажиров самолета 1 апреля 14:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Принимать экзамен на права будут по-новому
Принимать экзамен на права будут по-новому
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
02.04.2021 18:16
Рубрика: Общество

На юбилей Северных конвоев в Архангельск приглашены гости из других стран

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
С 28 по 31 августа в Архангельске и Северодвинске пройдут международная научная конференция "Ленд-лиз и арктические конвои", форум "Во славу флота и Отечества!", а также другие мероприятия, приуроченные к 80-летию Северных конвоев.

Как сообщили в оргкомитете по подготовке торжеств, на юбилей прихода первого союзного конвоя "Дервиш" в архангельский порт приглашены гости из Великобритании, США и других стран.

На официальные приглашения организаторам ответили, что зарубежные участники рассматривают возможность отметить вместе с северянами юбилей этого события. Подтвердил свое участие в торжествах губернатор Мурманской области Андрей Чибис. На 80-летие "Дервиша" также приедет представитель министерства иностранных дел РФ.

Фото: Пресс-служба Северного флота
Судно Северного флота вышло в море искать погибшие в годы войны подлодки

Ключевым событием юбилейных дней в Архангельске станет международная научная конференция "Ленд-лиз и арктические конвои: от регионального сотрудничества к глобальной коалиции". Она пройдет на площадках Северного Арктического федерального университета, областного института открытого образования и Северного морского музея.

- В рамках этой конференции состоится межрегиональный форум учителей истории и обществознания под названием "Северные конвои в школьном курсе истории: современные подходы к изучению и практика преподавания". На нем выступят федеральные спикеры, авторы учебно-методических пособий, представители издательств. Кроме того, пройдет неделя открытых уроков по истории Северных конвоев в школах Архангельской области, - рассказал председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Сергей Ковалев.

В рамках международного форума "Во славу флота и Отечества!" в Архангельске состоится заседание межведомственной комиссии по морскому культурному и историческому наследию Морской коллегии при правительстве РФ. Соберется и совет по взаимодействию молодежи морских и речных портовых городов. Кроме того, пройдет международный форум военных музеев "Дервишу - 80".

Главным культурным событием юбилея станет IX фестиваль военных духовых оркестров "Дирекцион-Норд". На нем выступят центральный концертный образцовый оркестр им. Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России, академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, коллективы Поморья, Ленинградской области, Севастополя и Костромы.

Поморская филармония представит музыкально-драматическую постановку "Арктические конвои в настроении Гленна Миллера". В музеях Архангельска откроются тематические выставки. К юбилею конвоев выйдут новые книги, подготовленные по архивным материалам.

Руководитель представительства Архангельской области в Санкт-Петербурге Наталья Кадашова отметила, что юбилей "Дервиша" отмечают и в Северной столице, где праздничные мероприятия начались в ноябре с презентации документального фильма "Последний конвой". Юбилейная программа города на Неве составляется при участии ветеранских организаций.

"Российская газета" стала информационным партнером 80-летия "Дервиша".

Первый союзный конвой с боевой техникой и стратегическим сырьем прибыл в Архангельск 31 августа 1941 года. Как отмечает профессор кафедры отечественной истории САФУ Михаил Супрун, тогда было крайне важно создать механизм эффективного и быстрого использования военно-экономического потенциала стран антигитлеровской коалиции. Такой механизм появился на основе американского закона о ленд-лизе от 11 марта 1941 года. Каждая из стран-союзниц вкладывала в этот "пул" взаимопомощи все, что могла. За годы войны Северные конвои доставили в СССР 4,5 миллиона тонн грузов.

В регионах Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

Главное сегодня

Утверждены особенности итоговой аттестации школьников в 2021 году
Песков рассказал о реакции РФ на возможное усиление НАТО вокруг Украины
В России создадут единый реестр гостевых домов
Центр Гамалеи начал испытания вакцины от COVID-19 в виде капель для носа
Дивизия РВСН под Оренбургом получит еще один комплекс "Авангард"
Что надо знать родителям при выборе школы
Всегда ли потеря обоняния указывает на COVID-19? Комментарий эксперта