На юбилей Северных конвоев в Архангельск приглашены гости из других стран

С 28 по 31 августа в Архангельске и Северодвинске пройдут международная научная конференция "Ленд-лиз и арктические конвои", форум "Во славу флота и Отечества!", а также другие мероприятия, приуроченные к 80-летию Северных конвоев.

Как сообщили в оргкомитете по подготовке торжеств, на юбилей прихода первого союзного конвоя "Дервиш" в архангельский порт приглашены гости из Великобритании, США и других стран.

На официальные приглашения организаторам ответили, что зарубежные участники рассматривают возможность отметить вместе с северянами юбилей этого события. Подтвердил свое участие в торжествах губернатор Мурманской области Андрей Чибис. На 80-летие "Дервиша" также приедет представитель министерства иностранных дел РФ.

Ключевым событием юбилейных дней в Архангельске станет международная научная конференция "Ленд-лиз и арктические конвои: от регионального сотрудничества к глобальной коалиции". Она пройдет на площадках Северного Арктического федерального университета, областного института открытого образования и Северного морского музея.

- В рамках этой конференции состоится межрегиональный форум учителей истории и обществознания под названием "Северные конвои в школьном курсе истории: современные подходы к изучению и практика преподавания". На нем выступят федеральные спикеры, авторы учебно-методических пособий, представители издательств. Кроме того, пройдет неделя открытых уроков по истории Северных конвоев в школах Архангельской области, - рассказал председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Сергей Ковалев.

В рамках международного форума "Во славу флота и Отечества!" в Архангельске состоится заседание межведомственной комиссии по морскому культурному и историческому наследию Морской коллегии при правительстве РФ. Соберется и совет по взаимодействию молодежи морских и речных портовых городов. Кроме того, пройдет международный форум военных музеев "Дервишу - 80".

Главным культурным событием юбилея станет IX фестиваль военных духовых оркестров "Дирекцион-Норд". На нем выступят центральный концертный образцовый оркестр им. Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России, академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, коллективы Поморья, Ленинградской области, Севастополя и Костромы.

Поморская филармония представит музыкально-драматическую постановку "Арктические конвои в настроении Гленна Миллера". В музеях Архангельска откроются тематические выставки. К юбилею конвоев выйдут новые книги, подготовленные по архивным материалам.

Руководитель представительства Архангельской области в Санкт-Петербурге Наталья Кадашова отметила, что юбилей "Дервиша" отмечают и в Северной столице, где праздничные мероприятия начались в ноябре с презентации документального фильма "Последний конвой". Юбилейная программа города на Неве составляется при участии ветеранских организаций.

"Российская газета" стала информационным партнером 80-летия "Дервиша".

Первый союзный конвой с боевой техникой и стратегическим сырьем прибыл в Архангельск 31 августа 1941 года. Как отмечает профессор кафедры отечественной истории САФУ Михаил Супрун, тогда было крайне важно создать механизм эффективного и быстрого использования военно-экономического потенциала стран антигитлеровской коалиции. Такой механизм появился на основе американского закона о ленд-лизе от 11 марта 1941 года. Каждая из стран-союзниц вкладывала в этот "пул" взаимопомощи все, что могла. За годы войны Северные конвои доставили в СССР 4,5 миллиона тонн грузов.