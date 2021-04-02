На космическую конференцию в Петербург пригласили Илона Маска

На космическую конференцию GLEX-2021 в Петербург может приехать Илон Маск. Как рассказал исполнительный директор Международной федерации астронавтики Кристиан Файхтингер, приглашение ему официально направлено.

- Господин Маск уже дважды принимал участие в наших мероприятиях, мы будем рады его видеть.

Международная конференция по исследованию космического пространства GLEX-2021 состоится впервые в России, в Санкт-Петербурге 14-18 июня.

Изначально конференция должна была пройти в России в июне прошлого года, но из-за пандемии ее вначале перенесли на осень, а затем на 2021 год. Это крупнейшее событие в мире в области изучения космоса.