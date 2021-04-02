Североморск начал отказываться от мазута в пользу угля

Североморск, где расположена главная база Северного флота, начал поэтапный отказ от мазутозависимости. В 2021 году в городском микрорайоне Кортик будет построена автоматизированная угольная котельная, сообщили в региональном правительстве. В этот проект предполагается вложить более 65 миллионов рублей.

Подготовка к стройке уже завершена. Обустроены фундаменты, смонтирована дымовая труба, завершается возведение каркаса здания котельной. Завезено основное оборудование: три котла, дымососы и золоуловители.

- Новая котельная позволит не только снизить нагрузку на областной бюджет в виде снижения выплачиваемой субсидии, но и обеспечить более надежное и качественное теплоснабжение потребителей, - отметил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков.

Пуск объекта намечен на конец 2021 года, однако энергетики планируют завершить работы раньше.

Недавно на совещании в правительстве РФ заместитель председателя правительства Александр Новак поддержал целесообразность газификации Мурманской области. Рассматривается вариант строительства магистрального газопровода "Волхов-Мурманск" с объемом инвестиций около 300 миллиардов рублей. Ориентировочный срок строительства перспективного магистрального газопровода - пять лет. Второй вариант - газификация сжиженным природным газом со строительством терминала для приема, хранения и регазификации СПГ.