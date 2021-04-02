В Петербурге муниципалитетам разрешат заливать катки

Смольный планирует разрешить муниципалитетам заливать катки во дворах. Соответствующие поправки в правила благоустройства будут подготовлены по поручению властей города, сообщает аппарат автора инициативы депутата Дениса Четырбока.

Проблема катков в Петербурге обострилась в этом году, когда из-за суровой зимы появилась возможность заливать хоккейные коробки во дворах. Но выяснилось, что муниципалитеты не имеют права это делать - первая же проверка покажет, что местные власти не могут использовать для этих целей воду и привлекать дворников. Также муниципалитеты не имеют права обслуживать эти катки, тратить на это деньги.

Но дело в том, что в Петербурге нет другой структуры, которая технически бы могла организовать каток во дворе. Зона ответственности комитета по благоустройству - это парки и скверы. Решением совета дома каток также не залить, поскольку хоккейные коробки находятся не на придомовой территории.

Стоит отметить, что в Петербурге 111 муниципалитетов. Одна из основных их функций - содержание детских и спортивных площадок во дворах. Суть поправок в том, чтобы приравнять хоккейные коробки к спортивным площадкам.