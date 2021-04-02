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02.04.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8792 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки выявлено 8792 случая коронавируса в 85 российских регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией, из них 12,9% не имели клинических проявлений болезни.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 1764
  • 2 Санкт-Петербург 708
  • 3 Московская область 601
  • 4 Нижегородская область 277
  • 5 Ростовская область 243
  • 6 Самарская область 202
  • 7 Воронежская область 198
  • 8 Иркутская область 169
  • 9 Саратовская область 153
  • 10 Свердловская область 131
  • 11 Челябинская область 129
  • 12 Ставропольский край 126
  • 13 Красноярский край 123
  • 14 Волгоградская область 112
  • 15 Пермский край 112
  • 16 Краснодарский край 109
  • 17 Республика Башкортостан 106
  • 18 Пензенская область 102
  • 19 Ульяновская область 99
  • 20 Тверская область 97
  • 21 Алтайский край 94
  • 22 Курская область 93
  • 23 Вологодская область 91
  • 24 Брянская область 90
  • 25 Ярославская область 90
  • 26 Тульская область 90
  • 27 Псковская область 89
  • 28 Ленинградская область 89
  • 29 Тамбовская область 88
  • 30 Кировская область 87
  • 31 Белгородская область 86
  • 32 Омская область 85
  • 33 Оренбургская область 85
  • 34 Липецкая область 83
  • 35 Республика Карелия 82
  • 36 Архангельская область 82
  • 37 Новосибирская область 82
  • 38 Республика Крым 78
  • 39 Удмуртская Республика 77
  • 40 Ханты-Мансийский автономный округ 76
  • 41 Мурманская область 69
  • 42 Республика Коми 69
  • 43 Владимирская область 67
  • 44 Астраханская область 65
  • 45 Ивановская область 64
  • 46 Орловская область 60
  • 47 Калужская область 58
  • 48 Тюменская область 54
  • 49 Забайкальский край 53
  • 50 Кемеровская область 53
  • 51 Рязанская область 52
  • 52 Приморский край 51
  • 53 Калининградская область 49
  • 54 Республика Чувашия 45
  • 55 Республика Бурятия 44
  • 56 Республика Дагестан 44
  • 57 Костромская область 43
  • 58 Кабардино-Балкарская Республика 43
  • 59 Курганская область 41
  • 60 Хабаровский край 41
  • 61 Новгородская область 40
  • 62 Республика Татарстан 37
  • 63 Республика Мордовия 36
  • 64 Севастополь 32
  • 65 Смоленская область 31
  • 66 Томская область 28
  • 67 Республика Калмыкия 26
  • 68 Республика Саха (Якутия) 25
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 22
  • 70 Республика Марий Эл 21
  • 71 Сахалинская область 19
  • 72 Республика Хакасия 17
  • 73 Амурская область 17
  • 74 Камчатский край 15
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 15
  • 76 Республика Северная Осетия-Алания 15
  • 77 Республика Алтай 12
  • 78 Чеченская Республика 12
  • 79 Республика Адыгея 11
  • 80 Республика Ингушетия 9
  • 81 Еврейская автономная область 3
  • 82 Ненецкий автономный округ 2
  • 83 Магаданская область 2
  • 84 Чукотский автономный округ 1
  • 85 Республика Тыва 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 563 056 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки

1. Республика Тыва 0,01%

2. Магаданская область 0,02%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Ингушетия 0,06%

За последние сутки подтверждено 400 смертей:
  • Москва 57
  • Санкт-Петербург 29
  • Ростовская область 27
  • Воронежская область 20
  • Московская область 12
  • Краснодарский край 12
  • Красноярский край 12
  • Тульская область 10
  • Пермский край 10
  • Самарская область 10
  • Нижегородская область 9
  • Челябинская область 9
  • Иркутская область 9
  • Ульяновская область 8
  • Свердловская область 8
  • Алтайский край 8
  • Рязанская область 6
  • Республика Крым 6
  • Республика Чувашия 6
  • Тюменская область 6
  • Новосибирская область 6
  • Костромская область 5
  • Псковская область 5
  • Саратовская область 5
  • Владимирская область 4
  • Курская область 4
  • Липецкая область 4
  • Смоленская область 4
  • Мурманская область 4
  • Волгоградская область 4
  • Ставропольский край 4
  • Забайкальский край 4
  • Ивановская область 3
  • Тверская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Вологодская область 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Оренбургская область 3
  • Пензенская область 3
  • Омская область 3
  • Республика Бурятия 3
  • Белгородская область 2
  • Брянская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Ярославская область 2
  • Республика Коми 2
  • Архангельская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Астраханская область 2
  • Севастополь 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Республика Мордовия 2
  • Удмуртская Республика 2
  • Республика Хакасия 2
  • Кемеровская область 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Приморский край 2
  • Амурская область 2
  • Хабаровский край 2
  • Калужская область 1
  • Орловская область 1
  • Ленинградская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Чеченская Республика 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Кировская область 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1

За весь период по России умерло 99 633 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 832 человека:
  • Москва 1324
  • Санкт-Петербург 1037
  • Московская область 499
  • Нижегородская область 318
  • Ставропольский край 251
  • Воронежская область 226
  • Челябинская область 223
  • Самарская область 219
  • Ростовская область 202
  • Приморский край 197
  • Иркутская область 191
  • Пермский край 181
  • Республика Башкортостан 180
  • Астраханская область 176
  • Пензенская область 172
  • Свердловская область 143
  • Саратовская область 141
  • Республика Карелия 135
  • Липецкая область 131
  • Ивановская область 119
  • Ульяновская область 116
  • Красноярский край 116
  • Архангельская область 114
  • Псковская область 113
  • Кировская область 112
  • Волгоградская область 105
  • Курская область 104
  • Омская область 104
  • Тверская область 103
  • Республика Крым 101
  • Брянская область 99
  • Новосибирская область 98
  • Тульская область 94
  • Ленинградская область 93
  • Республика Татарстан 91
  • Вологодская область 89
  • Краснодарский край 88
  • Белгородская область 86
  • Ханты-Мансийский автономный округ 82
  • Владимирская область 78
  • Ярославская область 78
  • Забайкальский край 78
  • Алтайский край 76
  • Удмуртская Республика 74
  • Орловская область 71
  • Республика Бурятия 70
  • Калужская область 69
  • Новгородская область 67
  • Тюменская область 62
  • Смоленская область 61
  • Карачаево-Черкесская Республика 61
  • Рязанская область 59
  • Республика Коми 59
  • Калининградская область 58
  • Кабардино-Балкарская Республика 51
  • Оренбургская область 51
  • Хабаровский край 51
  • Кемеровская область 48
  • Курганская область 46
  • Республика Мордовия 44
  • Республика Дагестан 43
  • Костромская область 42
  • Севастополь 42
  • Республика Чувашия 41
  • Амурская область 39
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 34
  • Камчатский край 29
  • Мурманская область 27
  • Республика Адыгея 27
  • Республика Северная Осетия - Алания 27
  • Томская область 27
  • Республика Марий Эл 26
  • Республика Калмыкия 21
  • Сахалинская область 20
  • Республика Хакасия 19
  • Республика Ингушетия 16
  • Чеченская Республика 14
  • Тамбовская область 13
  • Республика Алтай 12
  • Республика Тыва 11
  • Республика Саха (Якутия) 6
  • Магаданская область 6
  • Еврейская автономная область 4
  • Ненецкий автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 186 251.

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