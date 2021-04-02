За сутки в России подтверждено 8792 случая COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки выявлено 8792 случая коронавируса в 85 российских регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией, из них 12,9% не имели клинических проявлений болезни.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 1764

2 Санкт-Петербург 708

3 Московская область 601

4 Нижегородская область 277

5 Ростовская область 243

6 Самарская область 202

7 Воронежская область 198

8 Иркутская область 169

9 Саратовская область 153

10 Свердловская область 131

11 Челябинская область 129

12 Ставропольский край 126

13 Красноярский край 123

14 Волгоградская область 112

15 Пермский край 112

16 Краснодарский край 109

17 Республика Башкортостан 106

18 Пензенская область 102

19 Ульяновская область 99

20 Тверская область 97

21 Алтайский край 94

22 Курская область 93

23 Вологодская область 91

24 Брянская область 90

25 Ярославская область 90

26 Тульская область 90

27 Псковская область 89

28 Ленинградская область 89

29 Тамбовская область 88

30 Кировская область 87

31 Белгородская область 86

32 Омская область 85

33 Оренбургская область 85

34 Липецкая область 83

35 Республика Карелия 82

36 Архангельская область 82

37 Новосибирская область 82

38 Республика Крым 78

39 Удмуртская Республика 77

40 Ханты-Мансийский автономный округ 76

41 Мурманская область 69

42 Республика Коми 69

43 Владимирская область 67

44 Астраханская область 65

45 Ивановская область 64

46 Орловская область 60

47 Калужская область 58

48 Тюменская область 54

49 Забайкальский край 53

50 Кемеровская область 53

51 Рязанская область 52

52 Приморский край 51

53 Калининградская область 49

54 Республика Чувашия 45

55 Республика Бурятия 44

56 Республика Дагестан 44

57 Костромская область 43

58 Кабардино-Балкарская Республика 43

59 Курганская область 41

60 Хабаровский край 41

61 Новгородская область 40

62 Республика Татарстан 37

63 Республика Мордовия 36

64 Севастополь 32

65 Смоленская область 31

66 Томская область 28

67 Республика Калмыкия 26

68 Республика Саха (Якутия) 25

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 22

70 Республика Марий Эл 21

71 Сахалинская область 19

72 Республика Хакасия 17

73 Амурская область 17

74 Камчатский край 15

75 Карачаево-Черкесская Республика 15

76 Республика Северная Осетия-Алания 15

77 Республика Алтай 12

78 Чеченская Республика 12

79 Республика Адыгея 11

80 Республика Ингушетия 9

81 Еврейская автономная область 3

82 Ненецкий автономный округ 2

83 Магаданская область 2

84 Чукотский автономный округ 1

85 Республика Тыва 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 563 056 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва 0,01% 2. Магаданская область 0,02% 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Ингушетия 0,06% За последние сутки подтверждено 400 смертей: Москва 57

Санкт-Петербург 29

Ростовская область 27

Воронежская область 20

Московская область 12

Краснодарский край 12

Красноярский край 12

Тульская область 10

Пермский край 10

Самарская область 10

Нижегородская область 9

Челябинская область 9

Иркутская область 9

Ульяновская область 8

Свердловская область 8

Алтайский край 8

Рязанская область 6

Республика Крым 6

Республика Чувашия 6

Тюменская область 6

Новосибирская область 6

Костромская область 5

Псковская область 5

Саратовская область 5

Владимирская область 4

Курская область 4

Липецкая область 4

Смоленская область 4

Мурманская область 4

Волгоградская область 4

Ставропольский край 4

Забайкальский край 4

Ивановская область 3

Тверская область 3

Республика Карелия 3

Вологодская область 3

Республика Башкортостан 3

Оренбургская область 3

Пензенская область 3

Омская область 3

Республика Бурятия 3

Белгородская область 2

Брянская область 2

Тамбовская область 2

Ярославская область 2

Республика Коми 2

Архангельская область 2

Республика Адыгея 2

Астраханская область 2

Севастополь 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Северная Осетия - Алания 2

Республика Мордовия 2

Удмуртская Республика 2

Республика Хакасия 2

Кемеровская область 2

Республика Саха (Якутия) 2

Приморский край 2

Амурская область 2

Хабаровский край 2

Калужская область 1

Орловская область 1

Ленинградская область 1

Республика Калмыкия 1

Чеченская Республика 1

Республика Марий Эл 1

Кировская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1 За весь период по России умерло 99 633 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 832 человека: Москва 1324

Санкт-Петербург 1037

Московская область 499

Нижегородская область 318

Ставропольский край 251

Воронежская область 226

Челябинская область 223

Самарская область 219

Ростовская область 202

Приморский край 197

Иркутская область 191

Пермский край 181

Республика Башкортостан 180

Астраханская область 176

Пензенская область 172

Свердловская область 143

Саратовская область 141

Республика Карелия 135

Липецкая область 131

Ивановская область 119

Ульяновская область 116

Красноярский край 116

Архангельская область 114

Псковская область 113

Кировская область 112

Волгоградская область 105

Курская область 104

Омская область 104

Тверская область 103

Республика Крым 101

Брянская область 99

Новосибирская область 98

Тульская область 94

Ленинградская область 93

Республика Татарстан 91

Вологодская область 89

Краснодарский край 88

Белгородская область 86

Ханты-Мансийский автономный округ 82

Владимирская область 78

Ярославская область 78

Забайкальский край 78

Алтайский край 76

Удмуртская Республика 74

Орловская область 71

Республика Бурятия 70

Калужская область 69

Новгородская область 67

Тюменская область 62

Смоленская область 61

Карачаево-Черкесская Республика 61

Рязанская область 59

Республика Коми 59

Калининградская область 58

Кабардино-Балкарская Республика 51

Оренбургская область 51

Хабаровский край 51

Кемеровская область 48

Курганская область 46

Республика Мордовия 44

Республика Дагестан 43

Костромская область 42

Севастополь 42

Республика Чувашия 41

Амурская область 39

Ямало-Ненецкий автономный округ 34

Камчатский край 29

Мурманская область 27

Республика Адыгея 27

Республика Северная Осетия - Алания 27

Томская область 27

Республика Марий Эл 26

Республика Калмыкия 21

Сахалинская область 20

Республика Хакасия 19

Республика Ингушетия 16

Чеченская Республика 14

Тамбовская область 13

Республика Алтай 12

Республика Тыва 11

Республика Саха (Якутия) 6

Магаданская область 6

Еврейская автономная область 4

Ненецкий автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 186 251.