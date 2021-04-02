За сутки в России подтверждено 8792 случая COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки выявлено 8792 случая коронавируса в 85 российских регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией, из них 12,9% не имели клинических проявлений болезни.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 1764
- 2 Санкт-Петербург 708
- 3 Московская область 601
- 4 Нижегородская область 277
- 5 Ростовская область 243
- 6 Самарская область 202
- 7 Воронежская область 198
- 8 Иркутская область 169
- 9 Саратовская область 153
- 10 Свердловская область 131
- 11 Челябинская область 129
- 12 Ставропольский край 126
- 13 Красноярский край 123
- 14 Волгоградская область 112
- 15 Пермский край 112
- 16 Краснодарский край 109
- 17 Республика Башкортостан 106
- 18 Пензенская область 102
- 19 Ульяновская область 99
- 20 Тверская область 97
- 21 Алтайский край 94
- 22 Курская область 93
- 23 Вологодская область 91
- 24 Брянская область 90
- 25 Ярославская область 90
- 26 Тульская область 90
- 27 Псковская область 89
- 28 Ленинградская область 89
- 29 Тамбовская область 88
- 30 Кировская область 87
- 31 Белгородская область 86
- 32 Омская область 85
- 33 Оренбургская область 85
- 34 Липецкая область 83
- 35 Республика Карелия 82
- 36 Архангельская область 82
- 37 Новосибирская область 82
- 38 Республика Крым 78
- 39 Удмуртская Республика 77
- 40 Ханты-Мансийский автономный округ 76
- 41 Мурманская область 69
- 42 Республика Коми 69
- 43 Владимирская область 67
- 44 Астраханская область 65
- 45 Ивановская область 64
- 46 Орловская область 60
- 47 Калужская область 58
- 48 Тюменская область 54
- 49 Забайкальский край 53
- 50 Кемеровская область 53
- 51 Рязанская область 52
- 52 Приморский край 51
- 53 Калининградская область 49
- 54 Республика Чувашия 45
- 55 Республика Бурятия 44
- 56 Республика Дагестан 44
- 57 Костромская область 43
- 58 Кабардино-Балкарская Республика 43
- 59 Курганская область 41
- 60 Хабаровский край 41
- 61 Новгородская область 40
- 62 Республика Татарстан 37
- 63 Республика Мордовия 36
- 64 Севастополь 32
- 65 Смоленская область 31
- 66 Томская область 28
- 67 Республика Калмыкия 26
- 68 Республика Саха (Якутия) 25
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 22
- 70 Республика Марий Эл 21
- 71 Сахалинская область 19
- 72 Республика Хакасия 17
- 73 Амурская область 17
- 74 Камчатский край 15
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 15
- 76 Республика Северная Осетия-Алания 15
- 77 Республика Алтай 12
- 78 Чеченская Республика 12
- 79 Республика Адыгея 11
- 80 Республика Ингушетия 9
- 81 Еврейская автономная область 3
- 82 Ненецкий автономный округ 2
- 83 Магаданская область 2
- 84 Чукотский автономный округ 1
- 85 Республика Тыва 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 563 056 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
1. Республика Тыва 0,01%
2. Магаданская область 0,02%
3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Ингушетия 0,06%
За последние сутки подтверждено 400 смертей:
- Москва 57
- Санкт-Петербург 29
- Ростовская область 27
- Воронежская область 20
- Московская область 12
- Краснодарский край 12
- Красноярский край 12
- Тульская область 10
- Пермский край 10
- Самарская область 10
- Нижегородская область 9
- Челябинская область 9
- Иркутская область 9
- Ульяновская область 8
- Свердловская область 8
- Алтайский край 8
- Рязанская область 6
- Республика Крым 6
- Республика Чувашия 6
- Тюменская область 6
- Новосибирская область 6
- Костромская область 5
- Псковская область 5
- Саратовская область 5
- Владимирская область 4
- Курская область 4
- Липецкая область 4
- Смоленская область 4
- Мурманская область 4
- Волгоградская область 4
- Ставропольский край 4
- Забайкальский край 4
- Ивановская область 3
- Тверская область 3
- Республика Карелия 3
- Вологодская область 3
- Республика Башкортостан 3
- Оренбургская область 3
- Пензенская область 3
- Омская область 3
- Республика Бурятия 3
- Белгородская область 2
- Брянская область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Республика Коми 2
- Архангельская область 2
- Республика Адыгея 2
- Астраханская область 2
- Севастополь 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Республика Мордовия 2
- Удмуртская Республика 2
- Республика Хакасия 2
- Кемеровская область 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Приморский край 2
- Амурская область 2
- Хабаровский край 2
- Калужская область 1
- Орловская область 1
- Ленинградская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Марий Эл 1
- Кировская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
За весь период по России умерло 99 633 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 832 человека:
- Москва 1324
- Санкт-Петербург 1037
- Московская область 499
- Нижегородская область 318
- Ставропольский край 251
- Воронежская область 226
- Челябинская область 223
- Самарская область 219
- Ростовская область 202
- Приморский край 197
- Иркутская область 191
- Пермский край 181
- Республика Башкортостан 180
- Астраханская область 176
- Пензенская область 172
- Свердловская область 143
- Саратовская область 141
- Республика Карелия 135
- Липецкая область 131
- Ивановская область 119
- Ульяновская область 116
- Красноярский край 116
- Архангельская область 114
- Псковская область 113
- Кировская область 112
- Волгоградская область 105
- Курская область 104
- Омская область 104
- Тверская область 103
- Республика Крым 101
- Брянская область 99
- Новосибирская область 98
- Тульская область 94
- Ленинградская область 93
- Республика Татарстан 91
- Вологодская область 89
- Краснодарский край 88
- Белгородская область 86
- Ханты-Мансийский автономный округ 82
- Владимирская область 78
- Ярославская область 78
- Забайкальский край 78
- Алтайский край 76
- Удмуртская Республика 74
- Орловская область 71
- Республика Бурятия 70
- Калужская область 69
- Новгородская область 67
- Тюменская область 62
- Смоленская область 61
- Карачаево-Черкесская Республика 61
- Рязанская область 59
- Республика Коми 59
- Калининградская область 58
- Кабардино-Балкарская Республика 51
- Оренбургская область 51
- Хабаровский край 51
- Кемеровская область 48
- Курганская область 46
- Республика Мордовия 44
- Республика Дагестан 43
- Костромская область 42
- Севастополь 42
- Республика Чувашия 41
- Амурская область 39
- Ямало-Ненецкий автономный округ 34
- Камчатский край 29
- Мурманская область 27
- Республика Адыгея 27
- Республика Северная Осетия - Алания 27
- Томская область 27
- Республика Марий Эл 26
- Республика Калмыкия 21
- Сахалинская область 20
- Республика Хакасия 19
- Республика Ингушетия 16
- Чеченская Республика 14
- Тамбовская область 13
- Республика Алтай 12
- Республика Тыва 11
- Республика Саха (Якутия) 6
- Магаданская область 6
- Еврейская автономная область 4
- Ненецкий автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 186 251.