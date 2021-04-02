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02.04.2021 14:57
Рубрика: Спорт

Большунов не выступит в гонке на 50 км на чемпионате России

Текст: Артур Нанян

Российский лыжник Александр Большунов не примет участия в марафоне на 50 км на чемпионате страны в Тюмени. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена и нашей сборной Юрий Бородавко. Соревнования состоятся 4 апреля.

Команда Большунова победила в эстафете на чемпионате России

По словам Бородавко, "четырех дистанций, которые Александр пробежал на чемпионате России, вполне достаточно". "Сезон для Большунова выдался тяжелым, тем более у него впереди есть еще один марафон - Югорский, который пройдет 10 апреля. Сейчас он хочет немного передохнуть, чтобы потом продолжить подготовку к тому марафону. На "Хибинскую лыжню" он не поедет", - подчеркнул Бородавко.

Добавим, что "Хибинская лыжня" состоится в Мурманской области с 17 по 18 апреля и станет последним стартом российского сезона. Чуть ранее в пятницу команда Большунова победила в эстафете на чемпионате страны.

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