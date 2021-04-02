Южноуральцев привьют от COVID-19 в семи торговых центрах

На Южном Урале в выходные вакцинация от COVID-19 пройдет в семи торгово-развлекательных комплексах Челябинска, Магнитогорска и Миасса. Желающим поставить прививку необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС, сообщили в пятницу в региональном минздраве.

В Челябинске пункты вакцинации будут работать в субботу в ТРК "Алмаз" (с 10.00 до 16.00), "Космос" (с 12.00 до 16.00), "Горки" (с 10.00 до 16.00), "Куба" (с 10.00 до 15.00). В Миассе в субботу и воскресенье желающих поставить прививку ждут в ТРК "Слон" (с 12.00 до 16.00). А в Магнитогорске - в "Континенте" и "Гостином дворе" (с 11.00 до 15.00).

Посетители смогут на месте заполнить анкету и согласие на вакцинацию, необходимые для внесения в федеральный реестр. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.

Кроме того, записаться на вакцинацию можно онлайн через портал Госуслуг, выбрав удобные дату, время и медицинское учреждение, отметили в ведомстве.