Команда Большунова победила в эстафете на чемпионате России

Лыжники Александр Гребенько, Александр Терентьев, Алексей Шемякин и Александр Большунов, представляющие команду СЗФО, стали первыми в эстафете на чемпионате России в Тюмени.

Спортсмены преодолели дистанцию за 1 час 44 минуты 02,4 секунды. Второй финишировала команда Тюменской области (Глеб Ретивых, Евгений Белов, Денис Спицов и Иван Якимушкин), отставшая от лидера на 35,4 секунды. Третьей стала команда Республики Коми (Станислав Волженцев, Илья Семиков, Ермил Вокуев и Илья Порошкин). Они отстали от Большунова и компании на 1 минуту 20,7 секунд.

Добавим, что чемпионат страны в Тюмени завершится 4 апреля.