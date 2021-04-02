Троих жителей Югры оштрафовали за стрельбу на свадьбе

Трех жителей Сургутского района Югры оштрафовали на пятьдесят тысяч рублей каждого за стрельбу у ресторана, где праздновалась свадьба.

Нарушителей общественного порядка выдал ролик, размещенный в Сети: на видео они, будучи гостями на торжестве, несколько раз выстрелили в воздух.

"Сотрудники ОМВД России по Сургутскому району установили их личности - это трое жителей города Лянтор 1988, 1995 и 1998 годов рождения. Стреляли они из охолощенных пистолетов", - говорится в сообщении МВД автономного округа. Один из фигурантов, кстати, раньше привлекался к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти.

По словам молодых мужчин, таким образом они хотели показать, что рады за молодоженов. В содеянном, по словам полицейских, они раскаиваются. Оружие у стрелков изъяли и передали на экспертизу.

На всех составили административные протоколы. Мировой судья постановил оштрафовать их и конфисковать оружие.