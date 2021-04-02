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02.04.2021 11:41
Рубрика: Происшествия

Уралец оплатил долги по кредитам под угрозой лишиться иномарки

Текст: Екатерина Призова
Фото: УФССП по Свердловской области Фото: УФССП по Свердловской области
Фото: УФССП по Свердловской области

Житель Екатеринбурга рассчитался с долгами перед банком под угрозой лишиться принадлежавшей ему машины марки Mazda.

"В Верх-Исетском районном отделении было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности по кредитам. Мужчину уведомили об этом, но погашать сумму не спешил", - передает пресс-служба ФССП России Свердловской области.

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И хотя долг был сравнительно небольшим - 150 тысяч рублей - из-за него уралец мог лишиться автомобиля. Это и побудило его внести просроченный платеж.

"Автомобиль был объявлен в розыск, затем арестован и передан на ответхранение представителю взыскателя. Буквально на следующий день мужчина погасил задолженность в полном объеме, и машина вернулась к владельцу", - рассказали в надзорном ведомстве.

Между тем

Узнать информацию о ходе исполнительного производства можно в удаленном режиме, не посещая судебного пристава лично. Сделать это можно с помощью нового электронного сервиса на сайте Госуслуги. Уже через полминуты пользователь получает данные о причине возбуждения производства, об ограничениях на имущество или выезд за пределы страны, контакты пристава и так далее.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Полномочия судебных приставов

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