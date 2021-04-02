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02.04.2021 07:08
Рубрика: Происшествия

В аэропорту Сургута столкнулись самолеты

Текст: Татьяна Воробьева

Авиационный инцидент в аэропорту Сургута, который произошел накануне ночью, расследует Уральское следственное управление на транспорте СК.

По данным пресс-секретаря ведомства Натальи Шандровской, первого апреля в 22.45 самолет ATR-72, который находился на техобслуживании и стоял с запущенными двигателями, начал самопроизвольно двигаться и столкнулся с "припаркованным" на стоянке ЯК-40.

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"На момент ЧП пассажиров и членов экипажа в самолетах не было, никто не пострадал. Воздушные суда получили механические повреждения", - передает СК на транспорте.

Проведен осмотр места происшествия и прилегающей территории, следователи опрашивают работников аэропорта, представителей компаний-перевозчиков, проверят также технические документы на авиатехнику.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

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