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02.04.2021 16:36
Рубрика: Власть

Россия призывает как можно скорее возобновить иранскую ядерную сделку

Текст: Константин Волков
Москва призывает все стороны Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе приложить все усилия, чтобы как можно скорее вернуть эту сделку в изначальные рамки. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам заседания Совместной комиссии СВПД в режиме видеоконференции с участием замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Как сказано в заявлении, "российская сторона твердо исходит из безальтернативности СВПД и настойчиво призывает все вовлеченные стороны приложить максимум усилий для скорейшего возвращения ядерной сделки в изначально установленные рамки".

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На заседании, по информации российского внешнеполитического ведомства, особое внимание было уделено "тем мерам, которые должны быть предприняты США для устранения ранее допущенных ими нарушений СВПД и отмены введенных ими санкций против Тегерана, а также встречным шагам со стороны Ирана по разморозке приостановленных обязательств как в части реконфигурации его ядерной программы, так и обеспечения ее прозрачности".

Все эти вопросы предполагается продолжить обсуждать как на уровне Совместной комиссии, так и через специально создаваемые экспертные механизмы.

Совместный всеобъемлющий план действий был принят 15 июля 2015 года в Вене после долгих обсуждений Ираном и странами "шестерки" (страны-члены Совбеза ООН плюс Германия). Однако в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД, мотивируя это тем, что у США есть доказательства разработки Тегераном ядерного оружия. После выхода Вашингтона из соглашения План фактически оказался замороженным. С приходом нового президента США Джозефа Байдена начались переговоры о его возобновлении.

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