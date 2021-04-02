Россия призывает как можно скорее возобновить иранскую ядерную сделку

Москва призывает все стороны Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе приложить все усилия, чтобы как можно скорее вернуть эту сделку в изначальные рамки. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам заседания Совместной комиссии СВПД в режиме видеоконференции с участием замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

Как сказано в заявлении, "российская сторона твердо исходит из безальтернативности СВПД и настойчиво призывает все вовлеченные стороны приложить максимум усилий для скорейшего возвращения ядерной сделки в изначально установленные рамки".

На заседании, по информации российского внешнеполитического ведомства, особое внимание было уделено "тем мерам, которые должны быть предприняты США для устранения ранее допущенных ими нарушений СВПД и отмены введенных ими санкций против Тегерана, а также встречным шагам со стороны Ирана по разморозке приостановленных обязательств как в части реконфигурации его ядерной программы, так и обеспечения ее прозрачности".

Все эти вопросы предполагается продолжить обсуждать как на уровне Совместной комиссии, так и через специально создаваемые экспертные механизмы.

Совместный всеобъемлющий план действий был принят 15 июля 2015 года в Вене после долгих обсуждений Ираном и странами "шестерки" (страны-члены Совбеза ООН плюс Германия). Однако в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД, мотивируя это тем, что у США есть доказательства разработки Тегераном ядерного оружия. После выхода Вашингтона из соглашения План фактически оказался замороженным. С приходом нового президента США Джозефа Байдена начались переговоры о его возобновлении.