Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Майами

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл в четвертьфинале турнира ATP серии "Мастерс" в Майами американца Себастьяна Корду - 7:5, 7:6 (9:7).

Рублев впервые пробился в полуфинал "Мастерс". Следующим его соперником будет поляк Хуберт Гуркач, который ранее неожиданно одолел грека Стефаноса Циципаса. К слову, Рублев и Гуркач ранее провели один матч, победу в котором одержал Хуберт.

"Он прекрасный игрок и хороший парень. Посмотрим, будет интересно. Надеюсь, смогу показать достойный уровень", - приводит слова Рублева официальный сайт ATP.

Благодаря победе над Кордой Андрей упрочил лидерство по количеству побед в сезоне: она стала 20-й для россиянина. Рублев - абсолютный лидер по этому показателю в туре. У Даниила Медведева и Циципаса по 17 побед, у Александра Бублика - 15, Янника Синнера, Аслана Карацева и Мартона Фучовича - по 13.