Срок службы ракеты УР-100Н УТТХ могут продлить на три года

Эксплуатационный срок службы межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н УТТХ собираются увеличить. Об этом в пятницу, 2 апреля сообщил гендиректор и генеральный конструктор предприятия-разработчика Александр Леонов.

"Будем держать эту ракету на боевом дежурстве столько, сколько нужно. Сейчас мы идем на продление еще на три года", - заявил он ТАСС, уточнив, что проводится целый комплекс работ. "Он позволяет продолжать эксплуатацию этих ракет. Но здесь любые предсказания неуместны - техника нам сама должна будет подсказать", - пояснил генконструктор.

В то же время в РВСН идет процесс плановой замены ракет УР-100Н УТТХ. Если раньше их было на вооружении 150, то сейчас - 50. Они заменяются на "Ярсы". Однако в Ясненской дивизии эти ракеты являются носителями гиперзвукового боевого планирующего блока "Авангард".

Как долго УР-100Н УТТХ будет использоваться в качестве такого носителя, пока сказать сложно. Эксперты говорят, что все будет зависеть от принятия на вооружение и графика серийного производства тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Именно на нее планируют в дальнейшем устанавливать суперблок.

Несмотря на приличный возраст ( эта ракета производится с середины 70-х годов прошлого века), благодаря ряду модернизаций она по-прежнему остается очень грозным стратегическим оружием. По данным из открытых источников, ракета УР-100Н УТТХ весит более ста тонн и оснащена шестью ядерными блоками индивидуального наведения мощностью 750 килотонн. Они достанут цель на дальности в 10 тыс. км, причем вероятное отклонение от объекта атаки при этом составит считаные метры.