Указ главы Республики Тыва от 1 апреля 2021 года № 70 "О внесении изменения в пункт 2 приложения № 1 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а"

Новости

В Волгограде одна из старейших жительниц России привилась от COVID-19 13:09
Команда Большунова победила в эстафете на чемпионате России 12:59
Мезенцев: России и Беларуси надо сплачиваться 12:58
Гинцбург: Победить пандемию коронавируса в мире к осени не удастся 12:42
СК закончил расследование дела о хищении бюджетных средств в Росрезерве 12:41
Комфортным для проживания признан каждый третий российский город 12:28
Центр Гамалеи начал испытания вакцины от COVID-19 в виде капель для носа 12:26
В МИД РФ назвали вымыслом разговоры о грядущем конфликте России и Украины 12:25
Париж и Берлин обсуждают сближение позиций по "Северному потоку-2" 12:25
Боец ММА лишился пальца во время поединка 12:20
В России создадут единый реестр гостевых домов 12:18
В Сибири на шестилетнюю девочку подали в суд за долги умершей матери 12:17
Матвиенко: Отношения России и Беларуси достойно прошли проверку временем 12:01
Агентство Sputnik прекратит редакционную работу в Великобритании 11:58
Данила Козловский и Александр Петров сыграют главные роли в сериале 11:51
В Совфеде предложили изменить критерии отнесения к МСП кафе и ресторанов 11:46
Мошенники уговорили пенсионерку сбросить с балкона миллион рублей 11:46
Уралец оплатил долги по кредитам под угрозой лишиться иномарки 11:41
Посол РФ о попытках поссорить Россию и Болгарию: Не дождетесь 11:36
Глава ЮНЕСКО совершит восхождение на горный пик в Киргизии 11:36
Отменены два фильма по вселенной DC - спин-оффы с Акваменом и Дарксайдом 11:33
Оперштаб: Еще 1324 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:29
Снегопады в столичном регионе могут продлиться до середины апреля 11:27
Видео: Как проходит вакцинация от COVID-19 военных к 9 Мая 11:27
Посол РФ подтвердил высылку российских дипломатов из Италии 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
2 апреля 2021 г.

Указ главы Республики Тыва от 1 апреля 2021 года № 70 "О внесении изменения в пункт 2 приложения № 1 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а"

В соответствии подпунктами "у" и "ф" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Тыва о продлении режима самоизоляции для отдельных категорий граждан от 1 апреля 2021 г. № 17-00-02/04-1852-2021 постановляю:

1. Внести в пункт 2 приложения № 1 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 года № 76а "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва" изменение, заменив слова "22 марта по 31 марта включительно" словами "1 по 14 апреля, с 15 по 28 апреля".

2. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

Глава Республики Тыва Ш.Кара-оол



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией