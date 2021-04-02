В Каире готовятся к торжественному "параду мумий"

В Каире 22 мумии египетских фараонов и 17 царских саркофагов будут торжественно перевезены 3 апреля из старого Египетского музея на площади Тахрир в мавзолей в Музее египетской цивилизации в районе Фустат, где находятся руины средневекового Каира, сообщает египетское издание Al Ahram.

Процессия пройдет по улицам Каира в сопровождении колесниц, запряженных лошадьми. Среди мумий, которые перемещают в новый музей, будут останки Рамзеса II, Сети I, Секненра и Тутмоса III, а также цариц Хатшепсут, Меритамун - супруги царя Аменхотепа I, и Яхмес-Нефертари, супруги фараона Яхмоса и одной из самых могущественных женщин в истории древнего Египта.

Из-за процессии будет перекрыт практически весь центр Каира. Ожидается, что "парад фараонов" станет заметным событием во всем мире. Прямая трансляция начнется 3 апреля в 18:00 по Каиру на официальном YouTube-канале Министерства древностей Египта

Министерство древностей пока что не раскрывает подробностей празднества, но обещает, что "процессия вернет зрителей во времена Древнего Египта".

Новый Египетский музей (NMEC) строился последние несколько лет и частично открылся в 2017 году. Он занимает площадь 135 тысяч квадратных метров. В нем, помимо коллекции из Египетского музея на площади Тахрир, также будут размещены экспонаты из Коптского музея, Музея исламского искусства, каирского Дворца-музея Маниал и Королевского музея ювелирных изделий в Александрии.