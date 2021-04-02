В Роструде рекомендовали вахтовикам заключать договор до отъезда

"Электронный документооборот позволит значительно снизить не только материальные, но и временные затраты, что особенно актуально как раз для таких категорий работников, как вахтовики, которые работают в значительном отдалении от места жительства", - говорится в пояснении Роструда.
В нем также отмечается, что трудовой договор обязательно должен быть подписан сторонами, содержать существенные условия трудовых отношений, в том числе о размере заработной платы. Это поможет в дальнейшем работнику защитить свои права.
В случае, если ранее с сотрудником уже был заключен трудовой договор, то при переводе на вахтовый метод работодатель обязан заключить с ним письменное дополнительное соглашение о новых условиях труда.
В Роструде обратили внимание, что для работников вахты закон предусматривает целый ряд дополнительных гарантий. Поскольку такая работа предполагает переезд работника на значительное расстояние от места постоянного проживания к месту работы, то работодатель обязан обеспечить ему условия для проживания вблизи от производственного объекта и вести строгий учет рабочего времени.
За каждый календарный день вахты и время нахождения в пути работнику выплачивается специальная надбавка. Помимо этого работодатель должен оплачивать работникам все дни задержки в пути, если они произошли не по их вине.
Предусмотрены также гарантии, которые предоставляются в зависимости от места нахождения вахты. Так вахтовикам, выезжающим в районы Крайнего Севера, положен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 календарных дня. "Северянам" устанавливается районный коэффициент и выплачиваются процентные надбавки к зарплате, размер которых определяет Правительство.