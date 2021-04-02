В Роструде рекомендовали вахтовикам заключать договор до отъезда

В случае трудоустройства на вахту трудовой договор следует заключить до отъезда к будущему месту работы, сообщили в Роструде. В ведомстве напомнили, что сегодня это позволяет сделать электронный документооборот, эксперимент по внедрению которого начался в прошлом году. В нем приняли участие 400 организаций с численностью работников около 2 млн человек.

"Электронный документооборот позволит значительно снизить не только материальные, но и временные затраты, что особенно актуально как раз для таких категорий работников, как вахтовики, которые работают в значительном отдалении от места жительства", - говорится в пояснении Роструда.

В нем также отмечается, что трудовой договор обязательно должен быть подписан сторонами, содержать существенные условия трудовых отношений, в том числе о размере заработной платы. Это поможет в дальнейшем работнику защитить свои права.

В случае, если ранее с сотрудником уже был заключен трудовой договор, то при переводе на вахтовый метод работодатель обязан заключить с ним письменное дополнительное соглашение о новых условиях труда.

В Роструде обратили внимание, что для работников вахты закон предусматривает целый ряд дополнительных гарантий. Поскольку такая работа предполагает переезд работника на значительное расстояние от места постоянного проживания к месту работы, то работодатель обязан обеспечить ему условия для проживания вблизи от производственного объекта и вести строгий учет рабочего времени.

За каждый календарный день вахты и время нахождения в пути работнику выплачивается специальная надбавка. Помимо этого работодатель должен оплачивать работникам все дни задержки в пути, если они произошли не по их вине.

Предусмотрены также гарантии, которые предоставляются в зависимости от места нахождения вахты. Так вахтовикам, выезжающим в районы Крайнего Севера, положен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 календарных дня. "Северянам" устанавливается районный коэффициент и выплачиваются процентные надбавки к зарплате, размер которых определяет Правительство.