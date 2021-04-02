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02.04.2021 20:56
Рубрика: Власть

За сутки выздоровел от коронавируса 51 военнослужащий

Текст: Юрий Гаврилов

Количество военнослужащих, которых привили от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V", превысило в армии и на флоте 419 тысяч.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Видео: Как проходит вакцинация от COVID-19 военных к 9 Мая

В пятницу вечером Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства представило последние сведения об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. По этим данным, только за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 51 военного. А общее количество солдат и офицеров, которые начиная с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 32 338 человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на коронавирус сняли с медицинского контроля 112 536 военнослужащих.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 462 военных. Это меньше, чем было в минувший четверг и несколькими днями ранее. У этих военнослужащих диагностировали опасную инфекцию. 297 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Шестеро - в гражданских больницах и клиниках. Еще 159 человек лечатся на дому. Тяжелых больных нет. В состоянии средней тяжести - два человека. Остальные - без симптомов заболевания, говорится в бюллетене.

Положительный тест на коронавирус оказался у 19 курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ. Этот показатель также постоянно снижается.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, сейчас лечатся 905 человек, 206 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Вакцинация от коронавируса

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