Запредельный пилотаж: чему научил авиацию Су-37

Четверть века назад впервые поднялся в небо Су-37, экспериментальный истребитель, обладавший сверхманевренностью. Он не пошел в серию, а единственный построенный экземпляр разбился на испытаниях в 2002 году. Но свою задачу Су-37 выполнил. Во-первых, показал всему миру, что Россия может. Во-вторых, нынешние Су-30 и Су-35 - предмет лютой зависти пилотов многих стран, - потомки того, единственного.

Есть мнение, что причиной появления Су-37 было очередное стремление "догнать и перегнать" . В 1995 году на авиасалоне в Ле-Бурже германо-американский самолет Х-31А поразил специалистов и публику фантастической маневренностью: он крутил фигуры высшего пилотажа быстрее и резче обычных самолетов, а затем и вовсе почти замер в воздухе. Секрет Х-31 находился у него в хвосте - там была смонтирована одна из первых систем управления вектором тяги: три поворотные панели, наподобие воздушных рулей отклонявшие реактивную струю.

Однако уже в следующем году на европейских авиашоу поражал публику российский Су-37 - а за восемь месяцев такой самолет не построишь. Тем более, что у отечественного истребителя была гораздо более совершенная система управления вектором тяги - над секретом отклоняемых створок сопла китайцы бьются до сих пор. УВТ был главным новшеством Су-37, но не единственным.

Аэродинамическая схема самолета - неустойчивый интегральный триплан: к крыльям и рулям высоты добавлено переднее горизонтальное оперение. Оно улучшает управляемость истребителя на больших углах атаки и при полете на малой высоте. За баланс и общую устойчивость отвечала цифровая система управления с элементами искусственного интеллекта. Самолет мог в полностью автоматическом режиме летать на сверхмалой высоте с огибанием рельефа местности, атаковать воздушные и наземные цели.

Система управления позволяла управлять группой истребителей, распределяя цели между ними (позже эта функция появится на Су-30СМ). Радар одновременно сопровождал 15 целей, обстреливая ракетами 6 из них. Выбор объекта для атаки осуществлялся поворотом головы летчика. Оптико-электронную станцию слежения дополнили тепловизором, а в кабине пилота появились четыре многофункциональных дисплея. Кстати, ручку управления самолетом в Су-37 сделали в виде джойстика под правую руку a la F-16. На серийных машинах от этой идеи отказались.

Совершенный планер, удачная система управления и двигатели с управляемым вектором тяги сделали маневренность самолета фантастической по меркам 90-х годов. Да и по нынешним тоже: когда видишь, как 20-тонная машина кружит в воздухе сухим листом, презирая инерцию и другие физические законы, - не верится, что такое возможно. А реальностью это сделал Су-37. Большинство эффектных фигур высшего пилотажа с использованием сверхманевренности: чакра Фролова, форсированный боевой разворот, кобра с углом атаки 180 градусов и другие - впервые были выполнены именно этим самолетом.

Су-37 был экспериментальным самолетом, демонстратором технологий и возможностей. Единственный построенный экземпляр разбился в декабре 2002 года под Москвой во время очередного тестового полета. Летчик-испытатель Юрий Ващук благополучно катапультировался. Но о погибшем самолете напоминает ПГО и боевые возможности Су-30СМ, великолепная маневренность Су-35 и некоторые особенности Су-57. Су-37 жил и погиб не зря.

Кстати

В КБ Сухого был еще один Су-37 - проект одномоторного штурмовика с 18 точками подвески вооружения. Однако выход на этап опытного производства совпал с распадом СССР и о самолете забыли.