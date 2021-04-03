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03.04.2021 11:02
Рубрика: Спорт

Истомина выиграла масс-старт на чемпионате России лыжным гонкам

Текст: Артур Нанян

Мария Истомина стала победительницей гонки на 30 км с общего старта классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени. Она преодолела дистанцию за 1 час 32 минуты 39,0 секунды.

Устроившие потасовку на чемпионате России лыжники дисквалифицированы

Второй финишировала Анастасия Рыгалина (отставание - 40,6 секунд), третьей - Екатерина Смирнова (+53,3). Чемпионка страны 2021 года в скиатлоне и гонке с раздельным стартом Татьяна Сорина снялась с масс-старта из-за плохого самочувствия.

Добавим, что Истомина на чемпионате России в Тюмени завоевала также бронзу в скиатлоне и гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем. Турнир завершится 4 апреля.

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