Mercedes-EQ рассказал подробности о флагманской "электричке" EQS

Уже совсем скоро Mercedes-EQ проведёт премьеру флагманской модели EQS, созданной на новой модульной платформе. Электрический седан имеет большой запас хода и рекордную аэродинамику.

В компании сообщили, что EQS получит версии мощностью от 333 до 523 л.с. (крутящий момент - от 568 до 855 Нм), отметив, что у модели появится ещё более производительная модификация.

Флагман будет доступен с одним двигателем на задней оси или парой моторов (ещё один устанавливается спереди), в последнем случае автомобиль становится полноприводным.

Система полного привода 4Matic имеет функцию Torque Shift, которая обеспечивает непрерывное и интеллектуальное распределение крутящего момента между осями, "гарантируя, что в определённый момент будет задействован наиболее эффективный в данном случае двигатель".

Также отмечается, что 4Matic на электроседане работает во много раз быстрее механической системы благодаря тому, что параметры каждого мотора регулируются независимо друг от друга.

Моноприводный EQ получит аккумулятор ёмкостью 90 кВт∙ч, у EQS 4Matic будет батарея на 107.8 кВт∙ч. Максимальный запас хода - 770 км (по циклу WLTP). В компании подчеркнули, что тяговый аккумулятор является собственной разработкой, так же, как и программное обеспечение управления им. Соотношение никеля, кобальта и марганца составляет 8:1:1. Гарантия на батарею составляет 10 лет или 250 000 км.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Зарядку EQS можно осуществлять на станциях с током до 200 кВт, за 15 минут запас энергии можно восполнить для поездки на 300 км.

В Mercedes называют EQS рекордсменом по аэродинамике: коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,20 Cd - лучший показатель для серийного автомобиля в мире.

Для электроседана будет доступна линейка дисков диаметром от 19 до 21 дюймов с особым дизайном, также направленным на уменьшение сопротивления воздушным потокам.

Известно, что в Европе Mercedes-EQ EQS появится в августе. Цены пока не разглашаются.