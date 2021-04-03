Порье подписал контракт на бой с Макгрегором

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье подписал контракт на третий поединок с ирландцем Конором Макгрегором. Бой пройдет 11 июля на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), информирует телеканал ESPN.

Место проведения поединка пока не определено. Планируется, что мероприятие пройдет со зрителями. Ранее стало известно, что с Конором достигнута устная договоренность о проведении боя.

Первый бой Порье и Макгрегора состоялся в 2014 году: победу в нем техническим нокаутом одержал ирландский спортсмен. В январе 2021 года американец взял реванш.

Всего за карьеру Макгрегор одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Что касается Порье, то на его счету 27 побед, шесть поражений, еще один бой не состоялся.