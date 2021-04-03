Оперштаб: Еще 1151 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровел еще 1151 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 948 845.

В Москве выявлено 2011 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 892 человека. В столице скончались 52 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.