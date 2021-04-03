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03.04.2021 12:07
Рубрика: Общество

Оперштаб: Еще 1151 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровел еще 1151 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 948 845.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
За сутки в России подтвержден 9021 случай COVID-19 в 84 регионах

В Москве выявлено 2011 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 892 человека. В столице скончались 52 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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