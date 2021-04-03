Под Калугой Лужа отрезала две деревни от большой земли

В Малоярославецком районе Калужской области река Лужа вышла из берегов и залила мост. Две деревни оказались отрезанными без дорожного сообщения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Паводковые воды затопили аварийный мост через реку Лужа. От большой земли оказались отрезанными деревни Дубровка и Бородухино. Местные жители уже несколько лет добиваются строительства нового моста.

По информации спасателей, в деревнях имеются колодцы с питьевой водой, жители запаслись продуктами. Силами МЧС людей переправляют через реку на лодках. Ситуация на контроле главы района.

Между тем в городе Людиново спасателям пришлось снимать рыбаков со льдины на озере Ломпадь. Два человека утром отправились на рыбалку, а к середине дня из-за подтаявшего льда вернуться на берег уже не смогли. Помощь подоспела своевременно. Рыбаков вызволяли 9 спасателей и три единицы техники.