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Рубрика: Общество

Вильфанд пообещал жителям ЦФО пять теплых и солнечных дней

Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Минимум пять дней продержится солнечная и теплая погода в центре европейской части России. В светлое время суток воздух будет прогреваться до 10-13 градусов.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
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"Сложная погода осталась в конце рабочей недели, в выходные начинается постепенное улучшение", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, с понедельника по среду осадки исключены. "Хорошая, теплая погода с солнцем. Это касается ЦФО в целом. Ожидается примерно одинаковая температура во всем регионе", - добавил синоптик. И обратил внимание на любопытный факт: "обычно на севере и на юге температура отличается градусов на 10, сейчас же она сглажена из-за того, что теплые воздушные массы проникают далеко на север". Например, в Санкт-Петербурге температура будет выше климатической нормы на 4-5 градусов.

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