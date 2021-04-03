Вильфанд пообещал жителям ЦФО пять теплых и солнечных дней

Минимум пять дней продержится солнечная и теплая погода в центре европейской части России. В светлое время суток воздух будет прогреваться до 10-13 градусов.

"Сложная погода осталась в конце рабочей недели, в выходные начинается постепенное улучшение", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, с понедельника по среду осадки исключены. "Хорошая, теплая погода с солнцем. Это касается ЦФО в целом. Ожидается примерно одинаковая температура во всем регионе", - добавил синоптик. И обратил внимание на любопытный факт: "обычно на севере и на юге температура отличается градусов на 10, сейчас же она сглажена из-за того, что теплые воздушные массы проникают далеко на север". Например, в Санкт-Петербурге температура будет выше климатической нормы на 4-5 градусов.