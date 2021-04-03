В Приморье из-за ледохода обрушился мост

В Красноармейском районе Приморского края из-за ледохода обрушился мост через реку Большая Уссурка.

О происшествии районная администрация известила население в субботу, разместив на официальном сайте сообщение. В нем отмечено, что в результате ледохода на третьем километре участка автодороги Лукьяновка - Новополтавка в результате ледохода обрушены две опоры моста через реку Большая Уссурка. Движение по мосту закрыто, граждан призвали соблюдать осторожность.

По информации муниципальных чиновников, в обход разрушенного моста есть альтернативные проезды.