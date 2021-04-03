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03.04.2021 08:32
Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке полицейские открыли огонь при задержании угонщика

Текст: Юрий Батин

Во Владивостоке в ночь на субботу сотрудникам ГИБДД пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать нетрезвого угонщика.

Сначала поступила информация о том, что водитель внедорожника скрылся с места ДТП. Через некоторое время инспекторы ДПС заметили разыскиваемый автомобиль. Через громкоговорящее устройство полицейские потребовали от водителя остановиться, однако находившийся за рулем молодой человек увеличил скорость и попытался скрыться.

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"Своими противоправными действиями нарушитель создавал реальную угрозу жизни и здоровью граждан, поэтому сотрудники Госавтоинспекции приняли решение о применении табельного оружия для остановки транспортного средства", - сообщила пресс-служба УМВД России по Владивостоку.

Водитель выскочил из машины и попытался скрыться, но его задержали с применением наручников, поскольку находившийся в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения мужчина оказал сопротивление.

Задержанный пояснил, что работает на автомойке и самовольно взял внедорожник клиента, чтобы покататься.

В отношении него составлены протоколы по нескольким статьям КоАП РФ, возбуждено уголовное дело. В качестве меры пресечения избраны 15 суток административного ареста.

Фигуранту уголовного дела также предстоит возместить материальный ущерб, причиненный владельцам автомашин, одну из которых он "притер" по дороге, а вторую взял без спроса, сообщили в пресс-службе.

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