"Большой удмуртский диктант" прошел в десятый раз

Более тысячи человек написали "Большой удмуртский диктант". Акция прошла в Республике Удмуртия, Москве, Татарстане и Башкортостане - в местах массового проживания удмуртов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. И хотя тысяча человек, это немного, для малочисленного удмуртского народа - "Большой удмуртский диктант" - достижение и знаковая акция возвращения к корням и прикосновения к национальной культуре.

Дело в том, что из-за ограничений, связанных с коронавирусом, в 2020 году диктант не собрал и тысячи человек. И, таким образом, пока рекорд 2019 года, когда "Большой удмуртский диктант" написали более 3000 человек, остается непревзойденным.

В 2021 году впервые диктант писали не только на специально организованных площадках, но еще и в прямом эфире - на радио "Моя Удмуртия" и на телевизионном канале "Удмуртия". В республике акция прошла в пятнадцати муниципальных образованиях. В этом году диктант был посвящен "Году села", который с успехом проходит в республике. Автором диктанта, в котором шла речь об удмуртской деревне, стал поэт и драматург Владимир Котков. После проверки, которой займутся профессиональные филологи, все участники получат оценки и электронные сертификаты о том, что прошли испытание по родному языку.