В Дагестане накрыли склад с немаркированными сигаретами на полмиллиарда

ФСБ Дагестана накрыла склад с немаркированной табачной продукцией, находящейся в незаконном обороте. Всего было изъято изделий на общую сумму более 500 миллионов рублей.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону, табак, предназначавшийся к сбыту, хранился на складах в поселке Ленинкент, которые арендовали индивидуальные предприниматели.

В действиях последних усмотрели признаки состава преступления, предусмотренного статьей о незаконном предпринимательстве УК РФ, а также административного правонарушения, предусмотренного статьей о продаже продукции без маркировки КоАП РФ.