Как уральский завод, прекративший существование, продолжает объединять людей

Александр Савичев всю жизнь занимается краеведением и изучает историю родного города Сысерть - это недалеко от Екатеринбурга. Его Родина лишилась завода, вокруг которого всегда строилась жизнь. Но Савичев делает так, чтобы жизнь в Сысерти продолжалась. Он пишет и издает книги, создает музей и хочет, чтобы в его город приезжали не как в промышленный, а как в туристический центр.

Все началось в детстве, когда мама купила Саше книгу про историю Сысерти. Из нее он узнал, например, что еще до революции у местного солепромышленника и горнозаводчика Алексея Турчанинова, обладателя огромного состояния, в Сысерти были даже копии античных скульптур. Они не сохранились, но Савичев нашел этому подтверждение в архивах. И сам написал книгу - "Архитектурное достояние Сысерти".

Книга хорошо разошлась - это было в 2018-м. А в 2020-м вместе с неравнодушными жителями, волонтерами и предпринимателями Савичев создал первую экспозицию музея Сысертского завода - в здании бывшего мартеновского цеха.

- Сысерть возникла как поселок при железоделательном заводе в 1732 году. Городом он стал уже в середине ХХ века. И на протяжении всей истории завод, как и в других небольших уральских городах, всегда был градообразующим предприятием, - объясняет Савичев.

Так было до 1990-х, когда все стало приходить в упадок. Сейчас территория завода, постройки которого являются памятниками архитектуры, поделена между разными организациями и частными лицами.

- Первые экскурсии на территории бывшего завода мы стали проводить в 2018-м. А в прошлом году я придумал проект музея. Экскурсии это одно, важно сохранить и историю завода. Люди здесь до сих пор трепетно к нему относятся, - говорит Александр.

Но сейчас уже очевидно, что в прежнем виде завода не будет и необходимо переходить на новый уровень, развивать другое направление. Пока все идет тяжело, но Савичев не отчаивается. Бывший заводской цех, где помещается небольшая экспозиция, не отапливается. Фактически, это руины. Александр, правда, говорит про него красиво: "Это колизей Урала!"

- Чтобы сохранить прошлое, настоящее и дать будущее заводу уже в новом виде мы решили издать новую книгу, которая будет называться "49 историй Сысертского завода", - рассказывает Савичев. - Там будут материалы из семейных архивов, фондов библиотек, чертежи. Благодаря такой книге, каждый поймет, что такое Урал заводской. Как здесь все было организовано и действовало.

49 историй сложились из даты основания Сысерти - 1732 (17+32). Сейчас Александр Савичев собирает средства на издание книги. Поддержать его можно здесь.

И напоминает, что в Сысерти еще много интересного. Например, гранильное дело, фарфоровый завод. Именно здесь родился Павел Бажов, создатель известных уральских сказов. И "Медной горы Хозяйка" тоже из этих мест.

Но, конечно, основная история связана с металлургией.

- В XVIII веке уральский металл, в том числе из Сысерти, перевозили на реку Чусовую, ставили на барки и в половодье сплавляли к Каме, а затем на Волгу, - рассказывает Савичев. - Сейчас мы ищем отголоски нашей истории в разных городах. Например, обнаружили в Артиллерийском музее в Санкт-Петербурге пушку с клеймом Сысертского завода.

Его скрепа, кстати, теперь на эмблеме музея и обложке книги.