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Рубрика: В мире

США отменили санкции против сотрудников Международного уголовного суда

Санкции против сотрудников Международного уголовного суда, введенные бывшим президентом Дональдом Трампом, отменены нынешним главой Белого дома Джо Байденом.

Фото: Виктор Васенин/ РГ
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Напомним, в июне 2020 года Трамп подписал указ, который позволял вводить ограничения в отношении сотрудников суда в том случае, если тот решил провести расследования возможных военных преступлений американскими граждан. После этого под санкциями оказались прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда и руководитель отдела юрисдикции, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко.

Теперь исполнительный указ 13928 "О блокировании собственности определенных лиц, связанных с Международным уголовным судом" отменил новый хозяин Белого дома. Вашингтон отказался от визовых ограничений в отношении определенных сотрудников МУС. В то же время США по-прежнему "решительно не согласны" с действиями суда в отношении ситуаций в Афганистане и Палестине, отмечается в документе, который цитирует РИА Новости.

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