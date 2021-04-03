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Стали известны обстоятельства смерти актрисы Нины Зоткиной

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    03.04.2021, 13:08
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Тело советской актрисы Нины Зоткиной две недели пролежало в квартире, прежде чем было найдено.

Об этом сообщил в своем Facebook режиссер Михаил Дегтярь. "Позвонила однокашница по ВГИКу. С ужасом рассказала, что уже пару дней чувствовала неприятный запах из-под соседской двери. Вызвала полицию. Взломали дверь…".

От описаний дальнейших деталей режиссер воздержался: "Не буду уточнять подробности - две недели там пролежала умершая хозяйка", - пишет он.

Зоткина жила в квартире одна. Ее муж, актер Алексей Панькин (Свисток из "Трактира на Пятницкой"), умер в январе 2005 года в возрасте 58 лет.

"Еще недавно Нина мечтала посадить розы на своем участке и встретить под ними свое 90-летие", - заключил своей некролог Дегтярь.

Нина Зоткина родилась 23 декабря 1951 года в Пензе. Окончила Высшее театральное училище имени Щукина. Сниматься начала в семидесятых: "Быть человеком", "Двое в пути", "Это мы не проходили…", "Факт биографии", главная женская роль в "Расписании на завтра" - всего более двадцати проектов.

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