Стало известно имя напавшего на Капитолий

Нападение на Капитолий совершил 25-летний афроамериканец Ноа Грин. Он протаранил КПП на автомобиле, пытаясь проникнуть на территорию объекта. По некоторым данным, у Грина было психическое расстройство. Он не раз заявлял, что его сознанием манипулируют, сообщает телеканал Fox News.

Афроамериканец был сторонником радикального течения, однако с терроризмом происшествие не связывают. В ходе нападения погиб офицер охраны Уильям Эванс, прослуживший в полиции 18 лет. Страж порядка скончался от ножевого ранения. Еще один правоохранитель ранен. Силовики открыли огонь на поражение, смертельно ранив Грина.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что отделение ФБР в Вашингтоне будет оказывать содействие столичному полицейскому департаменту в расследовании этого трагического нападения. Вокруг Капитолия введены повышенные меры безопасности.