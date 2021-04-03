Ушел из жизни один из создателей Высшей школы экономики

На 85-м году жизни скончался Лев Любимов - один из создателей Высшей школы экономики, профессор, экономист. Об этом сообщается на сайте университета.

С 1995 года Лев Львович был первым проректором Вышки, а с 2006-го - заместителем научного руководителя ВШЭ. Благодаря Любимову, у ВШЭ появились кампусы в Нижнем Новгороде, Перми, Санкт-Петербурге.

Лев Любимов родился в Рязани 14 июня 1936 года. Окончил Рязанский педуниверситет и поступил в аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений АН СССР. Там в 1967 году защитил кандидатскую диссертацию. А через 13 лет стал доктором наук, защитив диссертацию по теме "Международные экономические отношения".

"Будучи одним из лучших российских экономистов, Любимов был членом ученых советов ИМЭМО и Института США и Канады РАН, с 1992 по 1996 гг. - членом Совета по гуманитарному образованию при Правительстве Российской Федерации", - сообщает сайт ВШЭ.