Вяльбе обвинила лыжницу Шимолину в выходе на марафон в норвежской форме

Глава федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе во время комментария гонки с общим стартом на 30 км у женщин обвинила одну из спортсменок - Александру Шимолину, в том, что та вышла на соревнования в форме норвежской сборной.

По словам Вяльбе, Шимолину нельзя было допускать до гонки, поскольку на чемпионате России нельзя выступать в экипировке других стран.

"К сожалению, судьи упустили этот момент и теперь не имеют права ее снять с турнира. Разговор с ней арбитры проведут уже после чемпионата России. Наши спортсмены не имеют права участвовать в соревнованиях и выходить на награждение в экипировке других стран", - заявила Вяльбе в эфире телеканала Telesport.

Добавим, что Шимолина финишировала 29-й в марафоне.