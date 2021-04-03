Вышел трейлер полнометражного мультфильма "Кощей. Начало"

В Сети опубликован тизер-трейлер полнометражного российского мультфильма "Кощей. Начало" - яркий, нарядный, задорный. Рейтинг - 6+. "Удивительная, полная магии предыстория одного из самых загадочных героев мультфильма "Сказочный патруль" - Кощея!" - поясняет подпись к ролику.

Заметим, что лента - первая полнометражка в рамках франшизы "Сказочный патруль". Из нее мы узнаем "истинную цель исканий" Кощея Бессмертного.

Помимо него встретим в картине Водяного (озвучил Юрий Гальцев), Лихо, Соловья разбойника, Ерёму и всякое милое русскому сердцу такое.

Режиссер проекта - Андрей Колпин ("Смешарики", "Фиксики", "Братья Пилоты"), с 2016 года работающий на "Патруле".

В кино - с 28 октября.

"Сказочный патруль" - сериал студии "Паровоз" про четырех девочек-волшебниц, прибывших в город Мышкин, где с ними далее случаются разные приключения.

Премьера шоу состоялась в апреле 2016-го.