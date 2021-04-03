За сутки в России подтвержден 9021 случай COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2011

2 Санкт-Петербург 717

3 Московская область 594

4 Нижегородская область 274

5 Ростовская область 242

6 Самарская область 201

7 Воронежская область 197

8 Иркутская область 166

9 Саратовская область 151

10 Свердловская область 133

11 Челябинская область 128

12 Красноярский край 121

13 Волгоградская область 115

14 Пермский край 113

15 Ставропольский край 112

16 Краснодарский край 111

17 Республика Башкортостан 104

18 Пензенская область 103

19 Ленинградская область 99

20 Ульяновская область 97

21 Тверская область 97

22 Алтайский край 96

23 Курская область 94

24 Тульская область 93

25 Псковская область 91

26 Брянская область 90

27 Ярославская область 89

28 Тамбовская область 88

29 Вологодская область 88

30 Кировская область 86

31 Белгородская область 85

32 Архангельская область 84

33 Липецкая область 84

34 Новосибирская область 84

35 Оренбургская область 83

36 Республика Крым 81

37 Республика Карелия 79

38 Удмуртская Республика 78

39 Омская область 75

40 Ханты-Мансийский автономный округ 72

41 Владимирская область 70

42 Мурманская область 67

43 Республика Коми 67

44 Астраханская область 67

45 Ивановская область 66

46 Орловская область 63

47 Калужская область 61

48 Калининградская область 57

49 Тюменская область 55

50 Приморский край 53

51 Забайкальский край 51

52 Кемеровская область 51

53 Рязанская область 50

54 Республика Бурятия 48

55 Костромская область 45

56 Республика Чувашия 44

57 Хабаровский край 44

58 Новгородская область 42

59 Республика Дагестан 42

60 Кабардино-Балкарская Республика 41

61 Курганская область 40

62 Республика Мордовия 37

63 Республика Татарстан 35

64 Севастополь 34

65 Смоленская область 32

66 Республика Саха (Якутия) 26

67 Томская область 25

68 Республика Калмыкия 23

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 21

70 Республика Марий Эл 20

71 Сахалинская область 18

72 Амурская область 18

73 Карачаево-Черкесская Республика 16

74 Республика Северная Осетия-Алания 16

75 Республика Хакасия 15

76 Камчатский край 14

77 Республика Адыгея 11

78 Республика Ингушетия 11

79 Чеченская Республика 11

80 Еврейская автономная область 2

81 Республика Алтай 2

82 Республика Тыва 2

83 Ненецкий автономный округ 1

84 Магаданская область 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 572 077 случаев (+0,20%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Алтай, Магаданская область, Республика Тыва 0,01%

3. Еврейская автономная область 0,05% За последние сутки подтверждено 384 смерти: Москва 52

Санкт-Петербург 36

Ростовская область 24

Ленинградская область 16

Краснодарский край 12

Московская область 11

Тульская область 11

Нижегородская область 10

Алтайский край 10

Красноярский край 10

Самарская область 9

Свердловская область 9

Ульяновская область 8

Иркутская область 8

Воронежская область 7

Челябинская область 7

Республика Крым 6

Республика Чувашия 6

Пермский край 6

Тюменская область 6

Владимирская область 5

Ивановская область 5

Курская область 5

Смоленская область 5

Калининградская область 5

Саратовская область 5

Новосибирская область 5

Архангельская область 4

Вологодская область 4

Мурманская область 4

Волгоградская область 4

Ставропольский край 4

Республика Башкортостан 4

Оренбургская область 4

Пензенская область 4

Брянская область 3

Костромская область 3

Тверская область 3

Республика Карелия 3

Республика Татарстан 3

Удмуртская Республика 3

Белгородская область 2

Рязанская область 2

Тамбовская область 2

Республика Коми 2

Астраханская область 2

Республика Дагестан 2

Республика Хакасия 2

Республика Саха (Якутия) 2

Приморский край 2

Амурская область 2

Хабаровский край 2

Липецкая область 1

Орловская область 1

Ярославская область 1

Псковская область 1

Севастополь 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Республика Марий Эл 1

Республика Мордовия 1

Кировская область 1

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Республика Алтай 1

Кемеровская область 1

Республика Бурятия 1 За весь период по России умерло 100 017 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9618 человек: Москва 1151

Санкт-Петербург 1019

Московская область 605

Нижегородская область 331

Республика Башкортостан 231

Воронежская область 221

Самарская область 215

Приморский край 215

Пермский край 203

Ростовская область 201

Челябинская область 201

Иркутская область 180

Пензенская область 165

Саратовская область 162

Свердловская область 145

Тамбовская область 144

Астраханская область 138

Республика Карелия 123

Алтайский край 119

Новосибирская область 119

Красноярский край 115

Волгоградская область 113

Ульяновская область 113

Архангельская область 112

Кировская область 110

Курская область 103

Липецкая область 103

Омская область 102

Тверская область 101

Тульская область 101

Белгородская область 97

Ленинградская область 93

Ханты-Мансийский автономный округ 93

Вологодская область 89

Брянская область 86

Республика Бурятия 84

Ярославская область 80

Владимирская область 79

Краснодарский край 76

Удмуртская Республика 74

Республика Крым 73

Республика Татарстан 72

Орловская область 69

Калужская область 65

Новгородская область 65

Республика Саха (Якутия) 64

Смоленская область 63

Кабардино-Балкарская Республика 62

Псковская область 61

Тюменская область 61

Ставропольский край 59

Хабаровский край 59

Рязанская область 58

Карачаево-Черкесская Республика 58

Оренбургская область 57

Республика Коми 56

Калининградская область 56

Забайкальский край 53

Костромская область 47

Курганская область 45

Республика Дагестан 44

Кемеровская область 44

Томская область 43

Республика Адыгея 39

Амурская область 37

Республика Мордовия 36

Ивановская область 35

Республика Чувашия 32

Республика Хакасия 30

Севастополь 29

Ямало-Ненецкий автономный округ 29

Республика Марий Эл 27

Республика Северная Осетия - Алания 25

Республика Калмыкия 24

Камчатский край 23

Мурманская область 20

Республика Ингушетия 18

Республика Алтай 18

Чеченская Республика 16

Сахалинская область 13

Республика Тыва 12

Магаданская область 5

Еврейская автономная область 3

Ненецкий автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 195 869.