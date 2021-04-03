За сутки в России подтвержден 9021 случай COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 2011
- 2 Санкт-Петербург 717
- 3 Московская область 594
- 4 Нижегородская область 274
- 5 Ростовская область 242
- 6 Самарская область 201
- 7 Воронежская область 197
- 8 Иркутская область 166
- 9 Саратовская область 151
- 10 Свердловская область 133
- 11 Челябинская область 128
- 12 Красноярский край 121
- 13 Волгоградская область 115
- 14 Пермский край 113
- 15 Ставропольский край 112
- 16 Краснодарский край 111
- 17 Республика Башкортостан 104
- 18 Пензенская область 103
- 19 Ленинградская область 99
- 20 Ульяновская область 97
- 21 Тверская область 97
- 22 Алтайский край 96
- 23 Курская область 94
- 24 Тульская область 93
- 25 Псковская область 91
- 26 Брянская область 90
- 27 Ярославская область 89
- 28 Тамбовская область 88
- 29 Вологодская область 88
- 30 Кировская область 86
- 31 Белгородская область 85
- 32 Архангельская область 84
- 33 Липецкая область 84
- 34 Новосибирская область 84
- 35 Оренбургская область 83
- 36 Республика Крым 81
- 37 Республика Карелия 79
- 38 Удмуртская Республика 78
- 39 Омская область 75
- 40 Ханты-Мансийский автономный округ 72
- 41 Владимирская область 70
- 42 Мурманская область 67
- 43 Республика Коми 67
- 44 Астраханская область 67
- 45 Ивановская область 66
- 46 Орловская область 63
- 47 Калужская область 61
- 48 Калининградская область 57
- 49 Тюменская область 55
- 50 Приморский край 53
- 51 Забайкальский край 51
- 52 Кемеровская область 51
- 53 Рязанская область 50
- 54 Республика Бурятия 48
- 55 Костромская область 45
- 56 Республика Чувашия 44
- 57 Хабаровский край 44
- 58 Новгородская область 42
- 59 Республика Дагестан 42
- 60 Кабардино-Балкарская Республика 41
- 61 Курганская область 40
- 62 Республика Мордовия 37
- 63 Республика Татарстан 35
- 64 Севастополь 34
- 65 Смоленская область 32
- 66 Республика Саха (Якутия) 26
- 67 Томская область 25
- 68 Республика Калмыкия 23
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 21
- 70 Республика Марий Эл 20
- 71 Сахалинская область 18
- 72 Амурская область 18
- 73 Карачаево-Черкесская Республика 16
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 16
- 75 Республика Хакасия 15
- 76 Камчатский край 14
- 77 Республика Адыгея 11
- 78 Республика Ингушетия 11
- 79 Чеченская Республика 11
- 80 Еврейская автономная область 2
- 81 Республика Алтай 2
- 82 Республика Тыва 2
- 83 Ненецкий автономный округ 1
- 84 Магаданская область 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 572 077 случаев (+0,20%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Алтай, Магаданская область, Республика Тыва 0,01%
- 3. Еврейская автономная область 0,05%
За последние сутки подтверждено 384 смерти:
- Москва 52
- Санкт-Петербург 36
- Ростовская область 24
- Ленинградская область 16
- Краснодарский край 12
- Московская область 11
- Тульская область 11
- Нижегородская область 10
- Алтайский край 10
- Красноярский край 10
- Самарская область 9
- Свердловская область 9
- Ульяновская область 8
- Иркутская область 8
- Воронежская область 7
- Челябинская область 7
- Республика Крым 6
- Республика Чувашия 6
- Пермский край 6
- Тюменская область 6
- Владимирская область 5
- Ивановская область 5
- Курская область 5
- Смоленская область 5
- Калининградская область 5
- Саратовская область 5
- Новосибирская область 5
- Архангельская область 4
- Вологодская область 4
- Мурманская область 4
- Волгоградская область 4
- Ставропольский край 4
- Республика Башкортостан 4
- Оренбургская область 4
- Пензенская область 4
- Брянская область 3
- Костромская область 3
- Тверская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Татарстан 3
- Удмуртская Республика 3
- Белгородская область 2
- Рязанская область 2
- Тамбовская область 2
- Республика Коми 2
- Астраханская область 2
- Республика Дагестан 2
- Республика Хакасия 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Приморский край 2
- Амурская область 2
- Хабаровский край 2
- Липецкая область 1
- Орловская область 1
- Ярославская область 1
- Псковская область 1
- Севастополь 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Республика Алтай 1
- Кемеровская область 1
- Республика Бурятия 1
За весь период по России умерло 100 017 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9618 человек:
- Москва 1151
- Санкт-Петербург 1019
- Московская область 605
- Нижегородская область 331
- Республика Башкортостан 231
- Воронежская область 221
- Самарская область 215
- Приморский край 215
- Пермский край 203
- Ростовская область 201
- Челябинская область 201
- Иркутская область 180
- Пензенская область 165
- Саратовская область 162
- Свердловская область 145
- Тамбовская область 144
- Астраханская область 138
- Республика Карелия 123
- Алтайский край 119
- Новосибирская область 119
- Красноярский край 115
- Волгоградская область 113
- Ульяновская область 113
- Архангельская область 112
- Кировская область 110
- Курская область 103
- Липецкая область 103
- Омская область 102
- Тверская область 101
- Тульская область 101
- Белгородская область 97
- Ленинградская область 93
- Ханты-Мансийский автономный округ 93
- Вологодская область 89
- Брянская область 86
- Республика Бурятия 84
- Ярославская область 80
- Владимирская область 79
- Краснодарский край 76
- Удмуртская Республика 74
- Республика Крым 73
- Республика Татарстан 72
- Орловская область 69
- Калужская область 65
- Новгородская область 65
- Республика Саха (Якутия) 64
- Смоленская область 63
- Кабардино-Балкарская Республика 62
- Псковская область 61
- Тюменская область 61
- Ставропольский край 59
- Хабаровский край 59
- Рязанская область 58
- Карачаево-Черкесская Республика 58
- Оренбургская область 57
- Республика Коми 56
- Калининградская область 56
- Забайкальский край 53
- Костромская область 47
- Курганская область 45
- Республика Дагестан 44
- Кемеровская область 44
- Томская область 43
- Республика Адыгея 39
- Амурская область 37
- Республика Мордовия 36
- Ивановская область 35
- Республика Чувашия 32
- Республика Хакасия 30
- Севастополь 29
- Ямало-Ненецкий автономный округ 29
- Республика Марий Эл 27
- Республика Северная Осетия - Алания 25
- Республика Калмыкия 24
- Камчатский край 23
- Мурманская область 20
- Республика Ингушетия 18
- Республика Алтай 18
- Чеченская Республика 16
- Сахалинская область 13
- Республика Тыва 12
- Магаданская область 5
- Еврейская автономная область 3
- Ненецкий автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 195 869.