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03.04.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтвержден 9021 случай COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтвержден 9021 случай COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 2011
  • 2 Санкт-Петербург 717
  • 3 Московская область 594
  • 4 Нижегородская область 274
  • 5 Ростовская область 242
  • 6 Самарская область 201
  • 7 Воронежская область 197
  • 8 Иркутская область 166
  • 9 Саратовская область 151
  • 10 Свердловская область 133
  • 11 Челябинская область 128
  • 12 Красноярский край 121
  • 13 Волгоградская область 115
  • 14 Пермский край 113
  • 15 Ставропольский край 112
  • 16 Краснодарский край 111
  • 17 Республика Башкортостан 104
  • 18 Пензенская область 103
  • 19 Ленинградская область 99
  • 20 Ульяновская область 97
  • 21 Тверская область 97
  • 22 Алтайский край 96
  • 23 Курская область 94
  • 24 Тульская область 93
  • 25 Псковская область 91
  • 26 Брянская область 90
  • 27 Ярославская область 89
  • 28 Тамбовская область 88
  • 29 Вологодская область 88
  • 30 Кировская область 86
  • 31 Белгородская область 85
  • 32 Архангельская область 84
  • 33 Липецкая область 84
  • 34 Новосибирская область 84
  • 35 Оренбургская область 83
  • 36 Республика Крым 81
  • 37 Республика Карелия 79
  • 38 Удмуртская Республика 78
  • 39 Омская область 75
  • 40 Ханты-Мансийский автономный округ 72
  • 41 Владимирская область 70
  • 42 Мурманская область 67
  • 43 Республика Коми 67
  • 44 Астраханская область 67
  • 45 Ивановская область 66
  • 46 Орловская область 63
  • 47 Калужская область 61
  • 48 Калининградская область 57
  • 49 Тюменская область 55
  • 50 Приморский край 53
  • 51 Забайкальский край 51
  • 52 Кемеровская область 51
  • 53 Рязанская область 50
  • 54 Республика Бурятия 48
  • 55 Костромская область 45
  • 56 Республика Чувашия 44
  • 57 Хабаровский край 44
  • 58 Новгородская область 42
  • 59 Республика Дагестан 42
  • 60 Кабардино-Балкарская Республика 41
  • 61 Курганская область 40
  • 62 Республика Мордовия 37
  • 63 Республика Татарстан 35
  • 64 Севастополь 34
  • 65 Смоленская область 32
  • 66 Республика Саха (Якутия) 26
  • 67 Томская область 25
  • 68 Республика Калмыкия 23
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 21
  • 70 Республика Марий Эл 20
  • 71 Сахалинская область 18
  • 72 Амурская область 18
  • 73 Карачаево-Черкесская Республика 16
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 16
  • 75 Республика Хакасия 15
  • 76 Камчатский край 14
  • 77 Республика Адыгея 11
  • 78 Республика Ингушетия 11
  • 79 Чеченская Республика 11
  • 80 Еврейская автономная область 2
  • 81 Республика Алтай 2
  • 82 Республика Тыва 2
  • 83 Ненецкий автономный округ 1
  • 84 Магаданская область 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 572 077 случаев (+0,20%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Алтай, Магаданская область, Республика Тыва 0,01%
  • 3. Еврейская автономная область 0,05%
За последние сутки подтверждено 384 смерти:
  • Москва 52
  • Санкт-Петербург 36
  • Ростовская область 24
  • Ленинградская область 16
  • Краснодарский край 12
  • Московская область 11
  • Тульская область 11
  • Нижегородская область 10
  • Алтайский край 10
  • Красноярский край 10
  • Самарская область 9
  • Свердловская область 9
  • Ульяновская область 8
  • Иркутская область 8
  • Воронежская область 7
  • Челябинская область 7
  • Республика Крым 6
  • Республика Чувашия 6
  • Пермский край 6
  • Тюменская область 6
  • Владимирская область 5
  • Ивановская область 5
  • Курская область 5
  • Смоленская область 5
  • Калининградская область 5
  • Саратовская область 5
  • Новосибирская область 5
  • Архангельская область 4
  • Вологодская область 4
  • Мурманская область 4
  • Волгоградская область 4
  • Ставропольский край 4
  • Республика Башкортостан 4
  • Оренбургская область 4
  • Пензенская область 4
  • Брянская область 3
  • Костромская область 3
  • Тверская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Татарстан 3
  • Удмуртская Республика 3
  • Белгородская область 2
  • Рязанская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Республика Коми 2
  • Астраханская область 2
  • Республика Дагестан 2
  • Республика Хакасия 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Приморский край 2
  • Амурская область 2
  • Хабаровский край 2
  • Липецкая область 1
  • Орловская область 1
  • Ярославская область 1
  • Псковская область 1
  • Севастополь 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Мордовия 1
  • Кировская область 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1
  • Республика Алтай 1
  • Кемеровская область 1
  • Республика Бурятия 1

За весь период по России умерло 100 017 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9618 человек:
  • Москва 1151
  • Санкт-Петербург 1019
  • Московская область 605
  • Нижегородская область 331
  • Республика Башкортостан 231
  • Воронежская область 221
  • Самарская область 215
  • Приморский край 215
  • Пермский край 203
  • Ростовская область 201
  • Челябинская область 201
  • Иркутская область 180
  • Пензенская область 165
  • Саратовская область 162
  • Свердловская область 145
  • Тамбовская область 144
  • Астраханская область 138
  • Республика Карелия 123
  • Алтайский край 119
  • Новосибирская область 119
  • Красноярский край 115
  • Волгоградская область 113
  • Ульяновская область 113
  • Архангельская область 112
  • Кировская область 110
  • Курская область 103
  • Липецкая область 103
  • Омская область 102
  • Тверская область 101
  • Тульская область 101
  • Белгородская область 97
  • Ленинградская область 93
  • Ханты-Мансийский автономный округ 93
  • Вологодская область 89
  • Брянская область 86
  • Республика Бурятия 84
  • Ярославская область 80
  • Владимирская область 79
  • Краснодарский край 76
  • Удмуртская Республика 74
  • Республика Крым 73
  • Республика Татарстан 72
  • Орловская область 69
  • Калужская область 65
  • Новгородская область 65
  • Республика Саха (Якутия) 64
  • Смоленская область 63
  • Кабардино-Балкарская Республика 62
  • Псковская область 61
  • Тюменская область 61
  • Ставропольский край 59
  • Хабаровский край 59
  • Рязанская область 58
  • Карачаево-Черкесская Республика 58
  • Оренбургская область 57
  • Республика Коми 56
  • Калининградская область 56
  • Забайкальский край 53
  • Костромская область 47
  • Курганская область 45
  • Республика Дагестан 44
  • Кемеровская область 44
  • Томская область 43
  • Республика Адыгея 39
  • Амурская область 37
  • Республика Мордовия 36
  • Ивановская область 35
  • Республика Чувашия 32
  • Республика Хакасия 30
  • Севастополь 29
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 29
  • Республика Марий Эл 27
  • Республика Северная Осетия - Алания 25
  • Республика Калмыкия 24
  • Камчатский край 23
  • Мурманская область 20
  • Республика Ингушетия 18
  • Республика Алтай 18
  • Чеченская Республика 16
  • Сахалинская область 13
  • Республика Тыва 12
  • Магаданская область 5
  • Еврейская автономная область 3
  • Ненецкий автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 195 869.

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