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Актер Артем Тынкасов умер в 50 лет

Новости
    04.04.2021, 13:11
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, российский актер театра, кино и ТВ Артем Тынкасов умер на 51-м году жизни 3 апреля. Об этом сообщил на Facebook директор московского театра "Гоголь-центр" Алексей Кабешев. Без указания причин кончины артиста.

Артем Тынкасов родился 28 сентября 1970 года. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, после чего был зачислен в труппу театра "Содружество актеров Таганки" под руководством Николая Губенко. Преподавал в Щепкинском училище, в ГИТИСе.

На экранах - с 1988 года: "Стукач", "Не покидай…" (принц Пенагонии Пенапью), "Сестричка Либерти", "Танк "Клим Ворошилов-2", "Тишина", "Лимита", "Подари мне жизнь", "Записки экспедитора Тайной канцелярии", "Зверобой", "Истребители".

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