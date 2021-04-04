Число выздоровевших от COVID военных превысило 32,3 тысячи человек

Число военнослужащих, которых привили от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V", увеличилось в армии и на флоте до 429 тысяч.

В воскресенье вечером Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства представило последние сведения об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. По этим данным, только за прошедшие сутки от Covid вылечились 19 военных. А общее количество солдат и офицеров, которые начиная с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 32 тысячи 379 человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на коронавирус сняли с медицинского контроля 112 тысяч 670 военнослужащих.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 453 военных. Это меньше, чем было в минувшую субботу и несколькими днями ранее. У этих военнослужащих диагностировали опасную инфекцию. 295 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Пятеро - в гражданских больницах и клиниках. Еще 153 человека лечатся на дому. Тяжелых больных нет. В состоянии средней тяжести - два человека. Остальные - без симптомов заболевания, говорится в бюллетене.

Среди курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлен 21 человек с коронавирусом.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, сейчас лечатся 870 человек, 208 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.