Известны пары полуфиналистов мужской баскетбольной Суперлиги

В чемпионате первого дивизиона мужской Суперлиги, проводимой под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), по итогам стартового раунда плей-офф стали известны пары полуфиналистов: "Самара" - "Руна" (Москва), "Уралмаш" (Екатеринбург) - "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда).

Вот результаты полностью завершившихся четвертьфинальных серий, прошедших до трех побед одного из соперников по схеме "2-2-1" (в скобках указан номер посева в плей-офф, соответствующий месту, занятому командой в регулярном чемпионате):

(1) БК "Самара" - (8) "Буревестник" (Ярославль) - 89:65, 102:71, 93:68. Счет серии - 3-0;

- (8) (Ярославль) - 89:65, 102:71, 93:68. Счет серии - 3-0; (4) "Руна" (Москва) - (5) МБА (Москва) - 82:75, 80:74, 95:79. Счет серии - 3-0;

(Москва) - (5) (Москва) - 82:75, 80:74, 95:79. Счет серии - 3-0; (2) "Уралмаш" (Екатеринбург) - (7) "Восток-65" (Южно-Сахалинск) - 88:58, 76:81, 85:75, 94:85. Счет серии - 3-1;

(Екатеринбург) - (7) (Южно-Сахалинск) - 88:58, 76:81, 85:75, 94:85. Счет серии - 3-1; (3) "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда, Свердловская обл.) - (6) "Купол-Родники" (Ижевск) - 93:68, 97:93, 77:87, 100:69. Счет серии - 3-1.

Таким образом, во всех парах команды, занявшие более высокие места в двухкруговом турнире регулярного чемпионата, оказались сильнее своих оппонентов. Причем формула "2-2-1" такова, то фавориты праздновали свой выход в полуфинал на гостевых площадках.

Обращает на себя внимание нестабильность "Уралмаша", который в первой игре серии дома разгромил финалиста Кубка России 2021 сахалинский "Восток-65" с разницей аж в 30 очков, а через день и снова на своем паркете уже уступил сопернику "минус 5". С другой стороны, подопечные главного тренера Бориса Ливанова в гостевых играх на Сахалине были безупречны, одержав две победы подряд.

Отличный сезон проводит "Темп-СУМЗ-УГМК" из промышленного города Ревда Свердловской области. Команда недавно добилась высшего успеха в своей истории, завоевав Кубок России. На этом "темповцы" не сбавили оборотов и прошли в полуфинал Суперлиги 1. Впереди их ждет уральское дерби, в котором баскетболисты Ревды уже не будут иметь преимущества домашнего паркета, так как оказались ниже уралмашевцев в "регулярке".

Полуфинальные серии также будут сыграны до двух побед по формуле "2-2-1". Команды начнут выяснять отношения на этой стадии 9 апреля в Самаре и Екатеринбурге. Крайняя дата завершения полуфиналов - 19 апреля (если понадобятся пятые игры).