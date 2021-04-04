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04.04.2021,  
10:36
Текст:  Николай Грищенко

Комплекс "Стрелец" применили в Сирии для наведения ударных дронов "Иноходец"

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

В Сирии прошла апробация технологии наведения новейших ударных российских беспилотников "Иноходец" на объекты международных террористов с помощью полевого комплекса разведки, управления и связи "Стрелец-М". В результате повысилась оперативность и точность поражения целей.

Фото: Минобороны РФ
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Как сообщают РИА Новости, информация об обнаруженных объектах боевиков поступала на пункт управления беспилотными аппаратами в режиме реального времени от бойцов наземной разведки.

Выявив бронетехнику, артиллерийские позиции, узел связи или скопление живой силы противника разведчики наносили координаты на планшет "Стрельца". Информация оперативно и синхронно отображалась в пункте управления, где оператором дрона принималось решения об уничтожении объекта.

В перспективе, как отмечают военные, российские беспилотники с помощью "Стрельца" смогут управляться или получать целеуказания напрямую от наземных сил, в том числе разведки.

Справка "РГ"

Средневысотный ударный беспилотный аппарат "Иноходец" имеет взлетный вес 1000 килограммов и может нести до 200 килограммов вооружения. Арсенал дрона состоит из корректируемых планирующих авиабомб КАБ-100 и КАБ-50Л, корректируемой авиабомбы КАБ-20С, фугасной - ФАБ-50. Беспилотник также может нести управляемые ракеты, данные о которых пока не разглашаются. Длина летательного аппарата - 8 метров, размах крыла - 16 метров, продолжительность полета - 24 часа.

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