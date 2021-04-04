"Локомотив-Кубань" в Единой лиге догнал ЦСКА по числу выигрышей

Баскетболисты краснодарского "Локомотива-Кубани" благодаря непростой домашней победе над казахстанской "Астаной" (90:84) в регулярном чемпионате интернациональной Единой лиги по общему числу выигрышей догнали ЦСКА (по 15), но при этом "красно-синие" провели на один матч меньше - 20 против 21.

В первом круге "Локомотив-Кубань" и "Астана" встречались в столице Казахстана. В начале этого года команда из Нур-Султана сенсационно добилась победы - 86:82. Сейчас в Краснодаре для реванша "железнодорожникам" пришлось немало постараться. По итогам первой половины матча хозяева уступали с разницей в шесть очков - 36:42. Уже не раз в нынешнем сезоне "Локо" совершает перелом в игре после большого перерыва. Похоже, длительные внушения главного тренера Евгения Пашутина в раздевалке постоянно дают нужный эффект.

Третья четверть была выиграна краснодарцами более чем убедительно - 29:16. Перелом произошел, оставалось только без нервотрепки довести домашнюю игру до победы. Стартовав в заключительной десятиминутке при результате 65:58 в свою пользу, локомотивцы несколько раз позволили казахстанскому оппоненту приблизиться к себе на расстояние в 2-3 очка, но все же не упускали лидерства. На последней минуте американский кубанец Уилл Каммингс забил с фолом, реализовал штрафной бросок, хозяева повели 87:82. А затем "Астана" снова сфолила на Каммингсе, игрок из США дважды подряд был точен с линии.

Самыми результативными у победителей стали отыгравший без малого 37 минут чистого времени Уилл Каммингс (24 очка), его соотечественник Найджел Уильям-Госс (23) и еще один заокеанский игрок Дрю Гордон (12). В составе "Астаны" отличились Джеремайя Хилл (20), Николай Бажин (15) и Эрик Бакнер (14).

- Это был очень тяжелый в психологическом плане матч после игры четвертьфинала Еврокубка в Казани, но ребята собрались и показали характер, - сказал главный тренер ПБК "Локомотив-Кубань" (Краснодар) Евгений Пашутин. - Может быть, это был не такой красивый матч, как обычно, но мы смогли победить. В третьей четверти улучшили защиту, наладили коммуникацию, стали играть сердцем и объединились, а в нападении появилось чуть больше терпения, сыграли умнее во второй половине. Сейчас нам нужно восстановиться и подготовиться к плей-офф. Должны хорошо провести последние три матча, чтобы бороться за более высокое место по итогам регулярного чемпионата.

А вот мнение лучшего игрока матча Уилла Каммингса: "Мы должны были сыграть в свой баскетбол после большого перерыва. Стали лучше действовать в защите, наладили быстрый переход в нападении, что добавило нам энергии и позволило намного эффективней провести вторую половину. Хочу поблагодарить болельщиков за отличную поддержку, которая в четвертой четверти сбила соперника с ритма и позволила нам уверенно провести решающие минуты матча".

Кстати, по числу побед "Локо" догнал не только ЦСКА, но и казанский УНИКС. Впрочем, все эти команды, равно как и питерский "Зенит" вместе с польским клубом "Зелена-Гура" из одноименного города и БК "Нижний Новгород", уже гарантировали себе попадание в плей-офф, куда выходят восемь лучших участников регулярного чемпионата.

Важным для борьбы за место в плей-офф был субботний матч "Автодор" (Саратов) - БК "Нижний Новгород". В напряженном волжском дерби успех праздновали гости - 99:93. Главным бомбардиром у победителей стал Иван Стребков, набравший 22 очка.

Положение лидеров в Единой лиге такое (ранжирование по проценту побед от количества проведенных игр): "Зенит" (Санкт-Петербург) - 18 выигрышей - 3 поражения, ЦСКА, УНИКС (Казань) - по 15-5, "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 15-6, БК "Нижний Новгород" - 12-7, "Зелена-Гура" (Польша) - 13-10. В борьбе за выход в плей-офф находятся подмосковные "Химки" (10-9), представляющая Пермский край "Парма" (8-11), "Автодор" (8-13), "Астана" (5-15) и красноярский "Енисей" (4-15).

Где будем смотреть

4 апреля, воскресенье

"ТВ Старт"

23.15. "Парма" (Пермский край) - "Цмоки-Минск" (Беларусь). Трансляция в записи.

5 апреля, понедельник

"Матч! Страна"

19.55. "Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция.