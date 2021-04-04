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04.04.2021 11:57
Рубрика: В мире

На 10-тысячной демонстрации COVID-диссидентов в Штутгарте атаковали журналистов

Текст: Екатерина Забродина

Движение "Нестандартное мышление" немецкого идеолога COVID-диссидентов и бизнесмена Михаэля Балльвега из Штутгарта собрало очередную демонстрацию в столице земли Баден-Вюртемберг. По данным местной полиции, в ней приняли участие до 10 тысяч человек, хотя на пасхальных выходных гражданам разрешено собираться ограниченными группами в пределах нескольких домохозяйств. Как передает Spiegel online, протестная акция, которую изначально должны были запретить, переросла в потасовки с полицией. Досталось и освещавшим ее журналистам.

Фото: Reuters
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На фото и видео с места событий видно, что почти никто из собравшихся в центре Штутгарта не носил масок, не говоря уже о соблюдении дистанции. При этом сотням полицейских пришлось рассредоточить силы по всему городу, где одновременно проходило около десяти разных акций (в том числе сторонников карантинных мер). Они тоже были распущены. На помощь стражам порядка из Баден-Вюртемберга были брошены патрули из Гессена и Северного Рейна - Вестфалии. Перед ратушей силовики обыскали около двух десятков возможных провокаторов "предположительно из рокерской среды". По некоторым данным, их сдали сами организаторы демонстрации, чтобы отмежеваться от хулиганов. У них изъяли пиротехнику и балаклавы. При этом одна из офицеров полиции получила легкие травмы, ей оказали помощь на месте.

Кроме того, отдельные люди в толпе атаковали журналистов. Так, в сторону съемочной группы телеканала ARD полетели камни прямо во время прямой трансляции. Включение с площади пришлось остановить. "Сейчас сюда кидают камни. Думаю, нам придется прервать трансляцию", - говорит репортер. "Тогда мы прерываемся. Отправляйся в безопасное место", - отвечает ведущий из студии. СМИ напоминают, что "Перекрестное мышление", выступающее против мер по борьбе с "короной", хотя и не запрещено, но находится под наблюдением ведомства по защите конституции (контрразведывательной спецслужбы в рамках МВД) в Баден-Вюртемберге.

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