При взрыве на окраине Тбилиси погибла женщина

В поселке городского типа Диди-Лило, который входит в муниципалитет Тбилиси, прогремел взрыв в восьмиэтажном жилом доме. Об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям Грузии. По предварительным данным, погибла женщина.

Скорее всего, причиной трагедии стала утечка бытового газа в одной из квартир, ориентировочно - на четвертом этаже. Другие подробности происшествия пока не сообщаются, на месте работают спасатели и пожарная команда. Местных жителей экстренно эвакуируют, а муниципальным служащим еще предстоит оценить степень аварийности пострадавшего здания.