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04.04.2021 15:03
Рубрика: В мире

При взрыве на окраине Тбилиси погибла женщина

Текст: Марина Алешина
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В поселке городского типа Диди-Лило, который входит в муниципалитет Тбилиси, прогремел взрыв в восьмиэтажном жилом доме. Об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям Грузии. По предварительным данным, погибла женщина.

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Скорее всего, причиной трагедии стала утечка бытового газа в одной из квартир, ориентировочно - на четвертом этаже. Другие подробности происшествия пока не сообщаются, на месте работают спасатели и пожарная команда. Местных жителей экстренно эвакуируют, а муниципальным служащим еще предстоит оценить степень аварийности пострадавшего здания.

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