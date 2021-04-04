Три человека погибли в ДТП с грузовиком под Рязанью

Три человека погибли в результате столкновения легковой машины с грузовиком на трассе М-5 "Урал", пишет РИА Новости со ссылкой на УМВД по Рязанской области.

Авария произошла в 4.55 на 174 километре трассы. По предварительным данным, легковой Mercedes под управлением 33-летнего жителя Рыбновского района врезался в шедшую впереди фуру Volvo.

В результате водитель легковушки и две его пассажирки скончались на месте ДТП.

- Личности женщин устанавливаются, - сообщили полицейские.

Водитель грузовика, 37-летний житель Пензенской области, не пострадал.