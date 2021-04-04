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04.04.2021 16:49
Рубрика: Общество

В "Лужниках" открыли беговой сезон

Текст: Любовь Проценко
В воскресенье, 4 апреля, прошел первый в этом году старт от Бегового сообщества - забег "Апрель" на 5 км. 4 500 участников открыли в Москве новый беговой сезон.

Победителем забега стал Иван Панферов. Он пробежал 5 км за 14 минут 36 секунд. Второе место занял Павел Адышкин, показавший время 14 минут 41 секунду. Третьим к финишу пришел Дмитрий Корнеев с результатом 14 минут 55 секунд. Самой быстрой участницей забега стала Юлия Конякина, она победила с результатом 16 минут 43 секунды. Второе место досталось Алисе Сиблани, ее результат - 16 минут 58 секунд. Третьей стала Алина Ромашова, которая пробежала эти 5 км за 17 минут 6 секунд.

Фото: iStock
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Все участники получили памятные значки, а победители и призеры - подарки от организаторов и партнеров мероприятия.

По традиции, "Апрель" собрал участников всех уровней подготовки. Цели у всех были разные: начинающие бегуны смогли впервые окунуться в атмосферу масштабного бегового праздника, а опытные спортсмены - установить или обновить личный рекорд после зимних тренировок на быстрой и плоской трассе.

"Считаю, что такие события особенно важны, поскольку предоставляют всем желающим равные возможности для занятия спортом вне зависимости от того, живете ли вы бегом на профессиональном уровне или являетесь любителем, который выступает для собственного удовольствия и здоровья", - поделился своим мнением руководитель Москомспорта Алексей Кондаранцев.

Маршрут забега проходил вокруг "Лужников" по аллее Славы, Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. Бегунам открылись виды на Москва-Сити, Воробьевскую набережную, здание МГУ и Большую спортивную арену "Лужники". Среднее время преодоления дистанции составило 40 минут.

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Следующий старт от Бегового сообщества - кросс "Лисья гора" - пройдет 18 апреля в Битцевском лесу. Участников ждут дистанции от 2 до 8 км по кольцевой трассе и много свежего воздуха!

Регистрация на кросс "Лисья гора" продлится до 8 апреля на сайте.

Организаторами забега стали Беговое сообщество и АНО ЦПСМ "Московский Марафон" при поддержке правительства Москвы и департамента спорта города Москвы.

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