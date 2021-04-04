Скончался бывший гендиректор "КАМАЗа" Николай Бех

На 76-м году жизни скончался бывший генеральный директор "КАМАЗа" Николай Бех. Как сообщает корпоративное издание "Вести КАМАЗа", он возглавлял предприятие в течение десяти лет - с 1987 по 1997 годы.

На челнинское предприятие Николай Иванович был переведен в 1980 году после 11 лет работы на металлургическом производстве ВАЗа в Тольятти.

- В 1991 году под руководством Беха "КАМАЗ" был реорганизован из производственного объединения в акционерное общество, которым Николай Иванович осуществлял операционное руководство вплоть до 1997 года. В январе 1997-го Бех оставил пост гендиректора и в течение полутора лет возглавлял Совет директоров компании, - отмечается в сообщении.

В этот же период Николай Бех был советником мэра Москвы по промышленной политике. Позже он занимал посты гендиректора ОАО "Московская управляющая финансовая компания", старшего вице-президента "Сибура" председателя совета директоров ОАО "Курганмашзавод". В последнее время он являлся президентом санкт-петербургской энергомашиностроительной компании "Звезда-Энергетика", которую возглавлял в качестве гендиректора в 2003-2006 годах.

Николай Бех является автором 30 научных статей и книг, профессором и заслуженным машиностроителем РФ, лауреатом премии Совета Министров СССР.