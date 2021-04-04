Кемеровская область получит 278 миллионов рублей на водопроводы

Кемеровской области из федерального бюджета выделили 278 миллионов рублей на строительство магистральных водопроводов в тех районах, где есть трудности с подачей воды.

Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как сообщили в пресс-службе правительства России, строительство будет вестись в Промышленновском и Крапивинском муниципальных округах и закончится к 2022 году. Проекты получили положительное заключение государственной экспертизы. Их реализация позволит решить проблемы с обеспечением качественной питьевой водой десятков тысяч жителей Кузбасса.

Замена изношенных коммуникаций включена в программу социально-экономического развития Кемеровской области, которую утвердил Михаил Мишустин во время поездки в регион шестого марта. Общий объем вложений, предусмотренных программой, - 51 миллиард рублей.