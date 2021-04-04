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04.04.2021 16:38
Рубрика: Экономика

В Коми выявлен новый очаг африканской чумы свиней

Текст: Алексей Михайлов (Республика Коми)

В деревне Малая Слуда Сыктывдинского района республики Коми в личном подворье выявлен очаг африканской чумы свиней. Об этом сообщили в республиканском министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка.

Фото: Татьяна Кузнецова/РГ
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Для повторного подтверждения вируса пробы направлены в Федеральный центр охраны здоровья животных. Ветеринарная служба республики взяла ситуацию под контроль.

Это уже второй очаг АЧС, который выявлен в Коми с февраля 2021 года. Напомним, с 15 февраля в Сыктывкаре, Сыктывдинском и Корткеросском районах действует режим ЧС в связи с выявленным очагом заболевания в частном хозяйстве, где погибло 13 животных. В зоне карантина изъяты около 840 животных. Их владельцам предполагается компенсировать ущерб за счет регионального бюджета из расчета 113 рублей на килограмм живого веса.

- С учетом новой вспышки будут установлены дополнительные ограничения, - отметили в пресс-службе минсельхоза Коми. - На время карантина гражданам необходимо воздержаться от покупки, перемещения и убоя свиней до снятия ограничений.

В регионах Экономика АПК Происшествия ЧП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО СЗФО Республика Коми

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